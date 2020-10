VIDEO - Viral, 3 Bulan Sebelum Nikah, Gadis Ini Meninggal karena Kecelakaan, Begini Reaksi Temannya

Kejadian di sekitar Kuala Selangor, ketika kendaraan sahabatnya bertabrakan dengan kendaraan roda empat lainnya.

SERAMBINEWS.COM - Seorang wanita meninggal dunia karena kecelakaan persis tiga bulan sebelum pesta

pernikahannya digelar.

Sahabat perempuannya sangat terpukul atas musibah yang menimpa rekannya itu secara mendadak.

Pengguna @JustLol sebelumnya sempat membagikan momen dirinya berpelukan

dengan sahabatnya, sebelum mereka berpisah untuk selamanya.

Postingan ini diunggah pada hari Senin (28/9/2020).

"Soryy. I cant move on.

Shes go while 3 month my wedding," tulisnya pada postingan.

Sampai hari ini, Jumat (2/10/2020), videonya telah disaksikan sebanyak 251,3

ribu tayangan.

Sebelumnya, tragedi memilukan terjadi pada bulan Agustus 2020.