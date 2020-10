Ketahui, Ini Faktor Risiko dan Cara Mengobati Radang Usus Buntu tanpa Bedah

Kondisi ini terjadi karena adanya sumbatan, baik sebagian atau total, pada organ yang berbentuk kantung kecil dan tipis yang terhubung pada usus besar

SERAMBINEWS.COM - Jika sering sakit perut bisa jadi ada gangguan di usus.

Radang usus buntu atau yang dikenal dengan apendisitis adalah penyebab sakit perut umum yang bisa jadi mengarah ke tindakan bedah, menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, di Amerika Serikat.

Kondisi ini terjadi karena adanya sumbatan, baik sebagian atau total, pada organ yang berbentuk kantung kecil dan tipis yang terhubung pada usus besar dan disebut usus buntu.

Ketika tersumbat, bakteri dengan cepat berkembang biak di dalamnya dan membuat usus buntu menjadi iritasi dan bengkak, yang berujung pada radang usus buntu.

Dilansir dari Health Line, 18 April 2016, radang usus buntu tidak bisa diprediksi karena bisa terjadi kapan saja.

Namun, statistik menunjukkan bahwa orang pada usia antara 10-30 tahun memang yang paling sering mengalami usus buntu.

Selain itu, pria juga ditemukan lebih mungkin mengalami penyakit ini dibandingkan dengan wanita.

Radang usus buntu juga tidak bisa dicegah, tetapi ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menurunkan risikonya.

Berbagai studi menunjukkan bahwa risiko terkena radang usus buntu tampaknya lebih kecil pada orang-orang yang menjalani diet kaya serat.