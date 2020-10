5 Macam Tipe Peminum Kopi, Pemula, Expert, Hingga Hanya Pencari Promo

Peminum kopi pun dapat dinarasikan dari tempat dimana mereka mengonsumsi kopi.

SERAMBINEWS.COM - Minum kopi kini sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Aceh yang sudah sangat dikenal dengan kopinya.

Oleh karena itu, kini semakin banyak varian kopi bermunculan.

Apalagi, Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi.

Coffe shop, kedai kopi, hingga warkop yang mudah ditemui.

Karakteristik penikmat kopi salah satunya dipengaruhi oleh narasi kedai kopi yang mereka datangi.

Hal tersebut diutarakan oleh Cindy Herlin Marta, Co-Founder Shoot Me In The Head yang juga seorang Licensed Q Arabica Grader, seperti melansir salah satu artikel Kompas.

Terdapat setidaknya 5 macam peminum kopi di Indonesia.

Mulai dari pemula sampai pecinta kopi yang ahli dan sekedar pencari promo.