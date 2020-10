Pengumuman Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota Banda Aceh Tahun 2020

PENGUMUMAN

Nomor : 16 /JPT/2020

Tentang

SELEKSI TERBUKA

PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2020

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No. 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh, PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PERMENPAN RB No. 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran MENPAN-RB No. 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Rekomendasi KASN No: B-2945/KASN/10/2020 tanggal 2 Oktober 2020, sehubungan dengan hal tersebut kami mengundang para PNS dalam wilayah Provinsi Aceh yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

Pendaftaran dilakukan mulai hari Selasa, tanggal 06 s/d Senin 12 Oktober 2020 setiap hari kerja pukul 09.00 s/d 16.00 WIB. Berkas lamaran ditujukan kepada Tim Penilai Calon PPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

Tahapan dan persyaratan dapat diunduh melalui website: bkpsdm.bandaacehkota.go.id

Banda Aceh, 05 Oktober 2020

Ketua Tim Penilai Calon Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris

Daerah Kota Banda Aceh,

DTO