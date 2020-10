Sekjen PMI Pusat Kunjungi Rohingya di Lhokseumawe

Sekjen PMI Pusat, Sudirman Said didampingi Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, serta penerjemah dari UNHCR, saat melakukan kunjungan ke lokasi pengungsi Rohingya di Desa Meunasah Mee, kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Kamis (8/10/2020).

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (Sekjen PMI) Sudirman Said dan Ketua Bidang Organisasi, Muhammad Muas, serta Kepala International Committee Of The Red Cross untuk Indonesia dan Timor Leste Alexander Faite dari berkunjung ke Kamp pengungsian Migran Rohingya, di Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Kunjungan Pengurus PMI Pusat tersebut, disambut oleh Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dan Ketua PMI Kota Lhokseumawe, Junaidi Yahya.

Tujuan berkunjung ke lokasi pengungsi migran Rohingya, untuk melihat langsung bagaimana kondisi para manusia perahu itu dan juga melihat pelayanan yang telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Kota Lhokseumawe.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di era Jokowi-JK itu mengatakan, para imigran Rohingya tersebut juga harus diberdayakan untuk setiap hal, sehingga memiliki aktivitas.

“Misalkan untuk memasak, biarkan mereka masak sendiri. Begitu juga bagi yang ada memiliki ketarampilan, maka harus diasah kembali atau diberdayakan, agar keterampilan mereka tidak hilang,” ujar Sudirman Said, kepada Serambinews.com, Kamis (8/10/2020).

Sudirman Said menambahkan, PMI Pusat siap mendukung kebutuhan pengungsi Rohingya, yaitu untuk persoalan sarana air bersih, kamar mandi, kebutuhan tenda dan pelayanan pemulihan hubungan keluarga.

Sekjen PMI Pusat juga sudah mendengarkan masukan-masukan dari UNHCR, tentang pola pemberdayaan pengungsi Rohingya.

“Salah satu contoh misalnya pemberdayaan keterampilan menjahit, perbengkelan, serta skil lainnya dan itu semua telah didukung oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe,” tutur Sudirman Said.

Sementara itu, Protection Associate (Comm – Based) UNHCR Jakarta, Hendrik Ch. Therik menyampaikan terimakasihnya kepada Palang Merah Indonesia, karena telah banyak membantu dalam penanganan pengungsi Rohingya.(*)

