Omzet UMKM Turun 75 Persen

* Dampak Pandemi Covid-19

BANDA ACEH - Guru Besar Fakutas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof Dr Ina Primiana SE MT, menyampaikan dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan pesanan atau omzet hingga mencapai 75 persen.

Hal ini disebabkan tidak adanya pesanan yang masuk danadanya pembatalan pesanan yang sudah masuk saat sebelumpandemi. Disamping itu, produksi juga turun hingga 60 persen. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Webinar dengan tema “Kiat UMKM Bertahan di Era Pandemi Covid-19”. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh ini juga menghadirkan narasumber lainnya Kasubbag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Aceh, Moishe Sofian, serta opening remarks oleh Kepala OJK Aceh, Aulia Fadly.

Webiar yang disiarkan via Zoom ini dapatdiikuti langsung melalui Facebook Serambinews.com dan Radio Serambi FM, yang dipandu Host, News Manager Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali, Kamis (8/10/2020).

Prof Ina menambahkan, dampak dari pandemi iniUMKM merumahkan karyawannya atau memberhentikan total karyawannya (PHK), stok berlimpah akibat tidak ada pembeli, perusahaan tidak bisa membayar upah atau gaji pegawai, dan sulit memperoleh bahan baku produksi.

Namun selama pandemi, dikatakan Prof Ina, beberapa UMKM fashion dan kriya yang melakukan pivot atau putaran mengalami pertumbuhan. Mereka memproduksi APD berupa coveral hazmat, masker non medis dan face shield. Ia juga menyebutkan selama pandemi Covid-19, sektor

UMKM yang terpukul antaranya industri manufaktur, pariwisata,hotel, restoran, dan perdagangan besar. SektorUMKM yang bertahan antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan

pengangkutan.

Sementara UMKM yang meningkat adalahmakanan, retail, teknologi informasi dan kesehatan.

Prof Ina mengatakan tanpa data base yang benar maka akan sulit menjamin stimulus akan dapat membantu UMKM yang jumlahnya 60 jutaan dengan tepat sasaran dan adil.

Dari stimulus Rp 123 triliun untuk UMKM baru terserap Rp 82,555 triliun atau 66,86 persen per 23 September 2020. Maka ada beberapa hal yang diperlukan UMKM pada masa Covid-19 saat ini, yaitu biarkan tetap berproduksi atau berusaha. Kemudian, bantuan stimulus yang tepat. Tepat waktu, tepat UMKM dan tepat skema. Updating data base UMKM juga perlu dilakukan yang meliputi by name, by address, lama berdiri, lokasi dan jenis usahanya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan

dalam pemberian bantuan danpendampingan untuk pengembangan kedepan.

Selanjutnya, pemerintah mencarikan link bagi UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok/pemasok bagi usaha besar/BUMN. “Kedepan dapat menumbuhkan peluang menghasilkan

produk substitusi impor. UMKM di Indonesia baru sekitar 6 persen yang menjadi pemasok usaha besar/BUMN,bandingkan dengan Malaysia yang mencapai 46,2 persen,” sebutnya.

Prof Ina juga menyampaikanterkait menjaga agar UMKM dapat naik kelas pasca pandemic Covid-19, yaitu perbaiki data base UMKM agar memudahkan dalam strategi peningkatan daya saing UMKM kedepan di berbagai tingkat pemerintahan secara berjenjang, dan hanya ada di Dinas/Kementerian KUKM. (una)