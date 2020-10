Inilah Rudal Balistik Antar Benua Terbaru Korea Utara, Bikin Korea Selatan dan Amerika Serikat Takut

SERAMBINEWS.COM - Seperti yang sudah prediksi, Korea Utara memamerkan rudal balistik antar benua ( ICBM) baru, dalam parade militer untuk merayakan 75 tahun Partai Korea, Sabtu (10 Oktober 2020).

Ini adalah parade militer pertama sejak 2018, yang diduga Sabtu dini hari itu, di mana Korea Utara memamerkan rudal balistik yang mungkin saat paling besar di dunia.

Dalam tayangan parade militer yang disiarkan TV Pemerintah Korea Utara, ICBM itu dibawa dengan kendaraan transporter erector launche (TEL) mengitari Lapangan Kim Il Sung di Pyongyang.

TEL yang dipakai untuk mengangkut rudal terbaru itu mempunyai 22 roda, mengindikasikan senjata ini merupakan yang terbesar yang dipunyai Korea Utara.

Bahkan, Ankit Panda dari Federasi Ilmuwan AS menyatakan misil itu merupakan "senjata berbahan bakar cair terbesar yang bisa dipindahkan".

Sedangkan Harry Kazianis, direktur senior Studi Korea di think tank pemikir kebijakan yang berbasis di Washington, Institute for the National Interest menduga ICBM terbaru Korea Utara ini, merupakan yang terbesar di planet ini.

"Rudal mobile yang sangat besar - kemungkinan rudal terbesar di planet ini - akan memiliki kemampuan untuk menambah jangkauan atau mampu membawa muatan yang lebih besar," kata Harry Kazianis.

Sebagai perbandingan, Hwasong-15 yang merupakan rudal balistik antar benua terbaik Korut saat ini digerakkan oleh TEL sepanjang 18 roda.

Baik pejabat dan ilmuwan setempat mengeklaim seperti diberitakan Yonhap Sabtu (10/10/2020), semakin panjang misil maka semakin jauh terbangnya.

Hwasong-15 dilaporkan mempunyai daya jangkauan hingga 12.874 kilometer, sehingga mampu menjangkau semua daratan utama AS.