Berharap Publik Peduli dengan Isu-isu Penting

Najwa Shihab

PRESENTER sekaligus jurnalis Najwa Shihab, baru-baru ini ramai menjadi buah bibir publik. Bukan tanpa alasan, hal itu karena Najwa diduga memberi kode 'minta tolong' dalam secarik kertas saat mengisi acara Mata Najwa episode 'Mereka-reka Cipta Kerja'.

Kabar itu viral dan beredar luas usai salah satu akun Twitter bernama @adeladwis1 mengunggah sebuah video TikTok. Video tersebut memperlihatkan Najwa sibuk menanyai seorang narasumber seraya memegang sebuah kertas.

Lewat tulisan secarik kertas itu, pemilik akun menduga bahwa hal tersebut adalah sebuah ungkapan 'minta tolong'. "Kepada Yth bapak/ibu... Tolong saya... Tolong saya segera, please," isi dugaan penggalan tulisan yang dipegang Najwa Shihab.

Takut terjadi apa-apa dengan sang presenter, pemilik akun pun meminta agar video tersebut diviralkan. "Eh serius aku merinding banget, karna cuma Mbak Najwa Shihab yang berani speak up dengan lantang. Kalo memang ini bener, aku butuh the power of Twitter buat bantu sebarin."

"Jangan sampe kayak tahun-tahun sebelumnya, orang-orang berani pada ilang," tulis pemilik akun @adeladwis1.

Mengetahui namanya jadi buah bibir, Najwa Shihab pun akhirnya angkat bicara. Hal itu diketahui dari unggahan di Instagram Story Najwa @najwashihab pada Sabtu (10/10/2020).

Dalam unggahan itu, Najwa awalnya mengucapkan terima kasih kepada netizen yang telah menonton program acaranya. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya banyak mendapat DM soal isi coretan kertas yang diduga sebagai sebuah kode minta tolong tersebut.

"Banyak banget yang kirim pesan soal Mata Najwa eps Mereka-reka Cipta Kerja, Rabu lalu." "Debat substansi sampai komentar mic mati. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton."

"Dan ternyata ada juga yang sempat ramai soal kertas dan coret-coretan yang saya bawa saat LIVE malam itu. Saya dapat banyak banget DM, mention-an di Twitter juga kiriman TikTok soal ini," tulis Najwa Shihab.

Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Nana ini pun mengaku bahwa dirinya dalam keadaan yang baik-baik saja. Ia pun berharap bahwa publik lebih peduli dengan isu-isu penting, terus berdiskusi dan berani mengambil sikap.

"Terima Kasih banyak perhatiannya adek-adek. Alhamdulillah I'm okay. I hope semua juga sehat-sehat dan terus peduli sama isu-isu penting ini, terus belajar, terbuka berdisukusi dan berani ambil sikap," timpal putri Muhammad Quraish Shihab tersebut.(grid.id)