Cabai Merah Capai Rp 50.000 Per Kg

BLANGPIDIE - Harga cabai merah di Pasar Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya), melonjak drastis hingga Rp 50.000 per kilogram (kg) pada Minggu (11/10/2020). Sedangkan harga cabai rawit masih stabil pada kisaran Rp 28.000 sampai Rp 30.000 per kg.

Lonjakan harga cabai merah tersebut mencapai hampir tiga kali lipat dibandingkan dua pekan lalu, yaitu Rp 18.000 sampai Rp 20.000 per kg.

"Cabai merah naik harga sejak pekan lalu, dari Rp 20.000 menjadi Rp 25.000 per kg. Harga terus merangkak sehingga selama tiga hari terakhir mencapai Rp 50.000 per kg," kata pedagang di Jalan H Ilyas Blangpidie, Minggu. Disebutkan, harga cabai memang naik turun sesuai stok. Dua pekan terakhir, lanjutnya, persediaan cabai di pasaran berkurang drastis karena hasil panen lokal anjlok. Demikian juga produksi cabai merah di Kaban Jahe, Sumut, dan Terangun, juga berkurang, sehingga tidak ada stok yang bisa dipasok ke Pasar Abdya.

Sementara harga cabai rawit masih bertahan (stabil) berkisar antara Rp 28.000 sampai Rp 30.000, karena pasokan dari luar masih normal. Pantauan Serambi, kemarin, sejumlah bahan kebutuhan lain masih stabil dibandingkan dua pekan lalu. Minyak goreng curah Rp 24.000 per bambu, sedangkan dalam kemasan 2 liter sekitar Rp 28.000.

Sementara harga eceran gula pasir masih stabil Rp 13.000 per kg. Telur ayam ras di pedagang grosir dijual Rp 38.000-Rp 40.000 per papan (isi 30 butir). Bawang merah impor pada kisaran harga Rp 18.000-Rp 20.000 per kg. Namun, bawang merah lokal masih tinggi antara Rp 30.000-Rp 35.000 per kg.(nun)