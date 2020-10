Meriahkan Dies Natalis Ke-35, Abulyatama Laksanakan Berbagai Kegiatan

For Serambinews.com

Laporan Mawaddatul Husna I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Universitas Abulyatama (Unaya) merayakan Dies Natalis ke-35 dengan melaksanakan berbagai kegiatan di antaranya seminar yang diikuti oleh dosen maupun mahasiswa.

Penanggung Jawab Kegiatan Seminar, Ferlya Elyza dalam keterangan tertulis yang diterima Serambinews.com, Senin (12/10/2020) mengatakan kegiatan seminar dilaksanakan selama satu bulan dengan hari dan tema yang berbeda serta difasilitasi oleh para dekan disetiap fakultas.

Ferlya menyampaikan fakultas pertama melaksakanan seminar yaitu Fakultas Pertanian pada 5 Oktober 2020 melalui webinar dengan tema “Strategi Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”.

Para pemateri adalah Dr Untung Susanto SP MP dan Dr Ir Basri A Bakar MSi dari Badan Litbang Pertanian, Kementrian Pertanian.

Selanjutnya ada Zulfikar SKM MKes MSi dari KKP Kelas III Banda Aceh, Elvrida Rosa SP MP dan Dedhy Yustendy SPt MSi mewakili Fakultas Pertanian Unaya.

Selanjutnya pada 8 Oktober 2020 Fakultas Hukum Unaya juga melaksanakan seminar via webinar dengan tema “Aspek Hukum Dalam Penanganan Covid-19 di Aceh”, dengan pemateri yaitu Dr M Jafar SH MHum (Asisten I setda Aceh), Dr (can) Asep Saifuddin SH MM CHRP CHRA (Praktisi Hukum Pertamina) dan Dr (can) Wiratmadinata SH MH (Dekan Fakultas Hukum Unaya).

Kemudian pada 10 Oktober 2020 Fakultas Ekonomi melalui webinar juga melaksanakan seminar dengan tema “Dampak Perekonomian dan Keuangan Syariah Masa Pandemi Covid-19: Peluang dan Tantangan”. Para pematerinya adalah Yason Akbar (Manajer Bank Indonesia Perwakilan Aceh), Zul Irfan Lubis MM (Branch Manager BNI Syariah Banda Aceh), Munawar SE MSi (Inspektorat Aceh Besar), Dr Istafhan Najmi dan Dr Asmawati yang mewakili Fakultas Ekonomi Unaya.

Ferlya menambahkan dalam rangka memeriahkan Dies Natalis Universitas Abulyatama ke-35 kedepan ada empat Fakultas lagi yang akan melaksanakan Seminar , yaitu Fakultas Teknik, Kedokteran, Perikanan dan FKIP. Semua Fakultas yang akan melaksanakan seminar tersebut tetap melalui webinar.

Rektor Universitas Abulyatama, R Agung Efriyo Hadi dalam sambutannya menyampaikan kegiatan Dies Natalis Tahun ini lebih difokuskan dalam bentuk kegiatan akademika seperti seminar dan workshop. Kegiatan workshop mahasiswa bisa memperdalam proses pembelajaran dengan menggunakan LMS (daring).

Sedangkan untuk kegiatan seminar, Rektor berharap semua fakultas dapat mengambil peran untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Dan ia juga berharap kegiatan ini bisa membantu para mahasiswa dalam melaksanakan kuliah secara daring.(*)