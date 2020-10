Berlian Sangat Langka Asal Rusia Segera Dilelang, Ini Dia Nilainya

SERAMBINEWS.COM, HONG KONG - Sebuah berlian ungu-merah muda yang sangat langka dan hidup yang ditambang di Rusia akan segera dilelang.

Rumah lelang Sotheby di Hong Kong, Senin (12/10/2020) mengatakan akan terjual hingga 38 juta dolar AS atau sekitar Rp 560 miliar saat nilainya di bawah palu pada 11 November 2020.

Permata oval, yang dinamai balet Rusia 'The Spirit of the Rose', adalah yang terbesar dari jenisnya yang ditawarkan di rumah lelang, lansir Reuters, Selasa (13/10/2020)

Tren batu berwarna telah meningkat sebagai kelas aset oleh orang super kaya dalam beberapa tahun terakhir ini.

Ditambang oleh produsen berlian Rusia Alrosa, berlian 14,83 karat itu dipotong dari kristal merah muda terbesar yang pernah ditemukan di Rusia, kata Sotheby.

“Kemunculan berlian merah muda di alam sangat langka dalam berbagai ukuran."

"Hanya satu persen dari semua berlian merah muda lebih besar dari 10 karat, ”kata Gary Schuler, Ketua Divisi perhiasan Sotheby di seluruh dunia.

Berlian berwarna alami terjadi karena memiliki struktur kisi tertentu yang membiaskan cahaya untuk menghasilkan batu berwarna, bukan putih.

Berlian merah muda adalah berlian langka dan sangat dihargai secara estetika oleh para kolektor, kata para analis.

Permata itu ditampilkan di Hong Kong, Singapura dan Taipei sebelum dilelang di Jenewa, Swiss pada 11 November 2020.(*)

