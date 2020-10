Harga Motor Retro Kawasaki W175 Dipangkas, Dari Rp 30 Jutaan Jadi Rp 19 Jutaan

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Motor retro Kawasaki W175 didiskon hampir 50 persen dari harga normal sampai penghujung tahun 2020 ini.



Sepeda motor retro klasik tersebut kini dibanderol Rp 19,9 juta off the road, dari sebelumnya Rp 30,8 juta on the road (OTR) Jakarta.

Diskon W175 tersebut hanya untuk varian standar warna putih.

Harga off the road belum termasuk biaya dokumen dan pajak kendaraan bermotor.

Head Sales and Production Department Marketing and Sales Division Kawasaki Motor Indonesia (KMI) Sucipto Wijono mengatakan, promo ini berlaku sampai stok barang habis.

"Itu harga off the road, jadi bukan OTR dan promonya sampai kapan saya tidak bisa bilang, tapi sampai stok barangnya habis," kata Cipto kepada Kompas.com, Senin (12/10/2020).

Cipto mengatakan, barang yang didiskon tersebut bukan produksi 2020.

"Produksi bukan 2020, mungkin 2019, tapi biar lebih pasti lebih baik hubungi diler yang bersangkutan, termasuk soal harga OTR-nya," ujarnya.

Dia menjelaskan promo secara nasional ini untuk harga nanti dihitung.

Sekilas mengenai W175 merupakan motor sport retro klasik Kawasaki.

Motor ini menawarkan gaya klasik dengan posisi setang cukup tinggi, serta mesin yang mudah perawatan.

Kawasaki W175 mengusung mesin 177cc, 4-tak SOHC satu silinder, berpendingin udara, menghasilkan 12,8 tk pada 7.500 rpm dan torsi 13,2 Nm pada 6.000 rpm, serta transmisi manual 5-percepatan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kawasaki W175 Dijual Cuma Rp 19 Jutaan sampai Stok Habis"

