Kiprah Mahasiswa Asal Papua, Menjalin Persaudaraan di Lhokseumawe

Mahasiswa Universitas Malikussaleh asal Papua mengadakan kegiatan We Are Happy They are Happy (WAHTAHT) di Desa Batuphat Timur, dan Blang Panyang, Kota Lhokseumawe, Senin (12/10/2020). Puluhan mahasiswa dari Indonesia Timur itu mengunjungi warga yang membutuhkan bantuan.

Koordinator WAHTAHT, Mair Yikwa mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan bersama anak-anak, dan masyarakat terhadap mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di Lhokseumawe.

“Program ini rencananya menjadi agenda tahunan guna meningkatkan rasa kekeluargaan, serta kekompakan mahasiswa Papua di Kota Lhokseumawe terhadap warga setempat," ungkap Mair Yikwa dalam keterangan tulis, kepada Serambi, Selasa (13/10/2020)

Menurutnya, kegiatan kali ini hanya diikuti oleh 10 mahasiswa saja. Karena, yang lainnya sudah pada pulang kampung. Ia mengatakan, kegiatan tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat dan pemerintah untuk bisa saling melengkapi, mengasihi sesama lain, tak memandang suku, ras, budaya, dan agama.

"Saya senang melihat ada ibu-ibu yang berjualan merasakan bahagia saat menerima bantuan dari kami. Semoga tahun depan, kami bisa melakukan lebih dari pada tahun ini. Mudah-mudahan, bantuan dari kami ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(zak)