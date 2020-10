Wanita Kulit Putih Minta Maaf, Tuduh Pria Kulit Hitam Serang Dirinya

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Seorang wanita kulit putih New York AS memanggil nomor darurat 911 dengan alasan pengamat burung Hitam di Central Park menyerangnya.

Sebelumnya dirahasiakan dia menuduh pria itu telah menyerangnya, kata pihak berwenang Rabu (14/10/2020).

Wanita itu, Amy Cooper, terlibat dalam tindakan kriminal rasis ketika secara salah menuduh seorang pria kulit hitam mencoba menyerangnya.

Hal itu terungkap dalam panggilan kedua yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan operator 911" pada 25 Mei 2020, kata Jaksa Wilayah Manhattan Cy Vance dalam rilis pers.

Cooper didakwa melakukan pelanggaran ringan tingkat tiga karena membuat laporan palsu, kata jaksa wilayah.

Dalam panggilan telepon 911 pertamanya, Cooper mengatakan pria kulit hitam itu mengancamnya.

Dalam panggilan kedua yang pertama kali diungkapkan Rabu, Cooper mengulangi tuduhan itu.

Dia menambahkan pria itu mencoba menyerangnya.

Ketika petugas yang memberi tanggapan tiba, Cooper mengakui dia tidak mencoba menyerang atau melakukan kontak dengannya.

"Untungnya, tidak ada yang terluka atau terbunuh dalam tanggapan polisi atas tipuan Ms. Cooper," kata Vance.

