Harimau Betina Memeluk Pohon Ditetapkan Sebagai Foto Terbaik Wildlife Photographer of the Year 2020

SERAMNBINEWS.COM, MOSKOW - Foto harimau betina sedang memeluk pohon telah memenangkan Wildlife Photographer of the Year 2020 atau Fotografer Satwa Liar Tahun 2020.

Sergey Gorshkov meng-klik harimau Siberia atau Amur di hutan dalam Timur Jauh Rusia.

Dalam foto bertajuk 'Embrace', harimau betina terlihat sedang memeluk pohon, menggosokkan tubuhnya ke kulit kayu.

Untuk meninggalkan aromanya dan menandai wilayahnya di Tanah Taman Nasional Macan Tutul.

"Pencahayaan, warna, tekstur, ini seperti lukisan cat minyak," kata Ketua Juri WPY Roz Kidman-Cox kepada BBCNews, Sabtu (17/10/2020).

"Seolah-olah harimau itu bagian dari hutan, ekornya menyatu dengan akar pohon, bahkan keduanya satu," tambahnya.

Foto itu diklik menggunakan jebakan kamera.

Peralatan dipasang di hutan dan dibiarkan memicu secara otomatis ketika ada hewan yang lewat.

Jebakan kamera dibiarkan di hutan selama 10 bulan sebelum gambar pemenang ditemukan.

Yang Mulia The Duchess of Cambridge mengumumkan gambar tersebut sebagai pemenang utama dalam kompetisi Wildlife Photographer of the Year 2020.

Rubah masuk dalam celah batu (Museum Nasional London)

