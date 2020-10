Sepupu Khabib Nurmagomedov Kanvaskan Jagoan Filipina Hanya 51 Detik di UFC Fight Island 6

Pertarungan UFC kelas bantam terjadi antara Said Nurmagomedov (berdiri) dan Mark Striegl dalam ajang UFC Fight Island 6, Minggu (18/10/2020).

SERAMBINEWS.COM - Adalah sepupu Khabib Nurmagomedov, Said Nurmagomedov, yang berhasil meraih kemenangan meyakinkan pada UFC Fight Island 6.

Said Nurmagomedov bertarung melawan Mark Striegl sebagai partai pembuka UFC Fight Island 6 di Fight Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (18/10/2020) pagi WIB.

Said Nurmagomedov berhasil mendapatkan kemenangan KO atas Mark Striegl saat laga baru berjalan satu ronde.

Pertandingan di divisi kelas bantam tersebut dimenangi Said Nurmagomedov dalam waktu waktu 51 detik saja.

Saat pertandingan dimulai, Said Nurmagomedov dan Mark Striegl saling berbagi serangan.

Mark Striegl kemudian mencoba melakukan pukulan kombinasi ke arah Said Nurmagomedov.

Akan tetapi, Said Nurmagomedov berhasil melakukan counter dengan mendaratkan hook kiri tepat ke arah Mark Striegl.

Mark Striegl kemudian goyah. Petarung asal Filipina tersebut lantas mencoba untuk melakukan take down dengan memegang kaki kanan Said Nurmagomedov.

Said Nurmagomedov yang mampu menahan take down justru menghujani wajah petarung 32 tahun itu dengan pukulan.

Mark Striegl akhirnya jatuh ke matras dan Said Nurmagomedov tetap melancarkan ground strikes bertubi-tubi sampai wasit menghentikan pertarungan.

Kemenangan yang diraih Said Nurmagomedov ini mengubah rekor pertandingannya menjadi 14-2 di semua ajang MMA.

Sementara bagi Mark Striegl, kekalahan ini mencoreng debutnya pada ajang UFC.(*)

