Harga Telur Ayam Capai Rp 42.000/papan   

BLANGPIDIE - Harga telur ayam ras meningkat di Pasar Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), selama beberapa hari terakhir. Pantauan Serambi, Minggu (18/10/2020), telur ayam ras di pedagang grosir dijual dengan harga Rp 40.000-Rp 42.000 per papan (isi 30 butir), atau meningkat Rp 2.000 per papan dibandingkan pekan lalu.

Sedangkan harga cabai merah, kendati masih tinggi setelah sempat melonjak drastis sejak dua pekan lalu, mulai bergerak turun selama beberapa hari terakhir.

Fahmi, pedagang grosir telur ayam di Pasar Blangpidie menjelaskan, kenaikan harga telur ayam Rp 2.000 per papan, karena kanaikan harga di tingkat produsen di Medan. Kebutuhan telur ayam di Pasar Abdya dikatakan hampir 100 persen dipasok produsen dari Medan, sehingga harga pasar sangat ditentukan oleh produsen.

Selain itu, harga bahan kebutuhan lain di Pasar Blangpidie yang masih tinggi yaitu minyak goreng curah Rp 24.000 per bambu. Kenaikan harga minyak goreng, menurut perkirakan pedagang, dampak dari melonjak harga minyak kelapa sawit (CPO) akhir-akhir ini.

Sementara harga cabai merah di Abdya yang sempat melonjak mencapai Rp 50.000 per kilogram (kg) pada pekan lalu, masih tetap tinggi, namun mulai bergerak turun pada kisaran Rp 42.000 sampai Rp 45.000 per kg. Sedangkan harga cabai rawit Rp 30.000-Rp 32.000 per kg.(nun)