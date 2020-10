Potret UMKM di Masa Pandemi

Teuku Munandar

Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh

Pada September 2020, Asian Development Bank (ADB) merilis hasil survei yang berjudul "Impact of COVID-19 on Micro, Small, and Medium- Sized Enterprises in Developing Asia: Evidence from the Rapid Surveis". Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi objek survei selain Filipina, Thailand, dan Laos. Survei diselenggarakan secara online pada bulan April dan Mei 2020, bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang menangani UMKM serta Kadin di negara setempat.

Tujuan ADB melakukan survei ini adalah untuk mengetahui kondisi aktivitas UMKM, lapangan kerja, upah, fiskal dan pembiayaan, berdasarkan sektor dan wilayah, selama dua bulan pertama pandemi Covid-19 terjadi di beberapa Negara Asia Tenggara. Terdapat beberapa fakta menarik dari survei tersebut, yang dapat menjadi referensi bagi berbagai stakeholder di Indonesia dalam mengambil kebijakan untuk menyelamatkan UMKM di masa pandemi, dan memberdayakannya kembali pasca pandemi.

Dari sisi operasional usaha, hasil survei menunjukkan 30,5% UMKM di Indonesia yang menjadi responden survei tersebut mengalami penurunan permintaan domestik, sementara kendala lainnya adalah penurunan permintaan luar negeri (4,2%), pembatalan kontrak (14,1%), dan gangguan produksi/ supply (19,8%).

Fakta yang perlu menjadi perhatian serius adalah, terdapat 48,6% UMKM yang harus tutup sementara akibat pandemi. Kondisi yang sama juga dialami UMKM di negara lain, bahkan di Filipina dan Laos, jumlah UMKM yang terpaksa harus tutup sementara angkanya lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Dalam hal pendapatan, pada Mei 2020 terdapat 48,8% responden yang mengatakan kehilangan pendapatannya (akibat tutup sementara), sementara 37,9% responden mengalami penurunan pendapatan diatas 30%. Selanjutnya dari sisi tenaga kerja, sekitar 60% responden melakukan pengurangan karyawan selama bulan April-Mei 2020. Angka ini paling tinggi bila dibandingkan dengan di Thailand (39%), Filipina (37%), dan Laos (32%).

Untuk bertahan di masa pandemi, terdapat 55,8% UMKM yang terpaksa tidak membayarkan gaji karyawannya, sementara 21,1% menyatakan mengurangi gaji karyawan hingga diatas 30%. Efisiensi melalui penundaan dan pengurangan pembayaran gaji karyawan memang patut dimaklumi, bila melihat hasil survei terkait kondisi keuangan UMKM. Sebanyak 52,4% responden menyatakan sudah tidak lagi memiliki uang tunai maupun tabungan, sementara 32,8% lainnya memperkirakan akan kehabisan dana dalam 1 bulan kedepan.

Kemampuan keuangan UMKM Indonesia menjadi yang paling buruk bila dibandingkan negara lain yang menjadi objek survei. Kesulitan likuiditas yang dialami UMKM semakin berat bila melihat sumber pendanaan dari lembaga pembiayaan masih terbatas. Data survei menunjukkan sebanyak 39% responden mendapatkan sumber pendanaan dari pinjaman keluarga, kerabat, atau teman. Sementara sumber lainnya adalah menggunakan dana sendiri atau laba di tahan (24,6%), pinjaman lembaga keuangan nonbank (10,5%), mitra bisnis (2,3%), pemerintah (2,3%), platform pembiayaan digital (2,1%), perbankan (1%), dan lembaga pembiayaan informal (6,5%). Saat ditanyakan perihal yang menjadi perhatian dan kemungkinan menjadi kendala dalam aktivitas bisnis kedepannya, mayoritas responden menjawab kekurangan modal kerja (74,9%) dan kemampuan membayar pinjaman/kredit (29,9%) sebagai dua faktor utama.

Pertanyaan selanjutnya dalam survei tersebut adalah langkah apa yang akan diambil UMKM kedepannya. Sebanyak 46,9% responden menyatakan akan meminta penundaan pembayaran pinjaman ke lembaga keuangan, sementara terdapat 29,9% responden yang akan mengurangi gaji karyawannya, dan 19,6% akan memohon penundaan pembayaran pajak ke pemerintah.

Satu hal yang disayangkan, terdapat 20,8% responden yang mengatakan akan mengajukan pailit (bangkrut). Dan pada akhirnya, saat ditanya kebijakan apa yang diharapkan UMKM di masa pandemi ini, kebijakan subsidi untuk pemulihan usaha atau bantuan keuangan menjadi pilihan mayoritas responden, baik di Indonesia maupun di tiga negara objek survei lainnya. Disusul kemudian kebijakan pemberian pinjaman tanpa bunga dan atau tanpa agunan.