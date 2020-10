AJI Banda Aceh Gelar Diskusi Publik soal Isu Keberagaman  

BANDA ACEH - Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Banda Aceh menggelar diskusi publik secara daring dengan tema "Menyoal Isu Keberagaman di Masa Pandemi", Selasa (20/20/2020).

Diskusi virtual ini menghadirkan sejumlah pemateri, yakni Sehat Ihsan Shadiqin (Akademisi dari UIN Ar-Raniry), Khoe Kie Siong (Ketua Hakka Aceh), Said Kamaruzzaman (Redaktur Politik Harian Serambi Indonesia), Nursiti (Akademisi dari Unsyiah), yang dimoderatori oleh Fuadi Mardhatillah dari AJI Banda Aceh.

Dalam paparannya, para narasumber berharap agar media yang ada di Aceh memelihara keberagaman dalam masyarakat.

Ketua Hakka Aceh Khoe Kie Siong berharap awak media membantu publikasi berbagai upaya yang dilakukan kelompok minoritas untuk membantu mereka yang terdampak akibat Covid-19. "Kita juga berharap media ikut mempublikasi apa yang dilakukan masyarakat Tionghoa pada masa pandemi ini. Ini juga untuk menegaskan ke pihak luar bahwa kita dari berbagai etnis, agama, budaya, justru bisa bersatu," kata Khoe Kie Siong.

Sedangkan Sehat Ihsan Shadiqin memaparkan makna keberagaman, elemen-elemen jurnalisme, hingga menyoroti liputan media yang kerap dangkal dalam menulis berita keberagaman. Banyak kelompok marginal disebutnya tak mendapatkan tempat yang memadai di media.

Sementara itu Kepala Pusat Studi Gender Unsyiah, Nursiti melihat media kurang memiliki sensitivitas gender. "Media kerap memvisualisasi fisik perempuan. Sehingga timbul persepsi negatif oleh masyarakat, hingga ada yang mengatakan, "Oh, pantas jadi korban"," kata Nursiti. Selain itu, kata dia, pengangkatan isu umumnya dilakukan jika sudah viral. Pejabat pun baru turun tangan jika sudah diberitakan media massa.

Redaktur Politik Serambi Indonesia Said Kamaruzzaman banyak mengulas soal dapur redaksi, hambatan, dan tantangan yang dimiliki jurnalis di Aceh. Media, seperti juga institusi lainnya, kata Said, tak terlepas dari berbagai kelemahan, mulai dari kapasitas SDM hingga lingkungan yang tak sepenuhnya mendukung jurnalisme berkualitas. Ancaman terhadap pers bisa datang dari berbagai pihak. "Merawat keberagaman ini butuh kerja sama semua pihak, tak adil juga kalau sepenuhnya dibebankan kepada media," kata Said.

Wartawan senior Nurdin Hasan dan akademisi Unsyiah Saifuddin Bantasyam yang menjadi peserta aktif juga menyorot dangkalnya liputan media tentang isu-isu Covid-19. "Banyak cerita menarik tentang Covid yang masih luput dari liputan media, misalnya saja perjuangan tim pemulasaraan jenazah," kata Saifuddin.(as/sak)