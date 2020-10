Wakili Indonesia, Dua Siswa Aceh Boyong Medali di I-FEST 2020 Tunisia

Dua siswa asal Aceh berhasil meraih medali perunggu dalam ajang International Festival of Engineering Science and Tachnology (I-FEST) 2020 yang berlangsung di Tunisia.

Zulkifli menjelaskan, bahwa I-FEST sendiri merupakan ajang kompetisi internasional bergengsi yang diikuti oleh puluhan negara dan ratusan karya project penelitian dan invensi.

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tim pelajar Aceh kembali menorehkan tinta emas bagi Indonesia.

Kali ini, diraih dua siswa asal dataran tinggi Gayo, yang berhasil meraih medali perunggu dalam ajang International Festival of Engineering Science and Tachnology (I-FEST) 2020 yang berlangsung di Tunisia.

Keduanya adalah siswa SMAN 1 Takengon, yaitu Lolandra dan Gantara Igemuri.

Dua peneliti muda asal dataran tinggi gayo itu, berhasil membawa pulang satu dari tiga medali perunggu yang dibawa pulang tim Indonesia di ajang I-FEST 2020.

Kedua pelajar SMAN 1 Takengon itu, memperoleh Medali Perunggu di Bidang Life and Biology.

Kedua siswa terbaik itu dibimbing oleh Hellyda Fitri SPd yang merupakan guru mata pelajaran kimia.

Baca juga: Mahirah Muamalah Siap Bantu Modal Usaha

Serta Kepala SMAN 1 Takengon, Konadi Lingga MPd.

Adapun judul penelitian mereka yaitu "processing coffee beans with natural fermentation (dry proses) to improve the flavor of arabica coffee beans".