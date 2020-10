Pasaran Kopi Gayo Masih Anjlok

* AEKI Ajak Petani Patuh Protokol Kesehatan

REDELONG - Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Aceh, Armia mengatakan, pandemi Covid-19 yang belanda dunia saat ini ikut menyebabkan anjloknya harga kopi Gayo. Dia sendiri mengaku tak tahu kapan situasi itu berakhir dan harga kopi kembali baik.

Namun untuk kembali ke kondisi dulu, tidak ada cara lain kecuali mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. "Jika mau cepat, ayo sama-sama kita akhiri Covid-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan (protkes). Di negara tujuan kopi Gayo, mereka tengah mengantisipasi gelombang kedua penyebaran Covid-19, sementara di kita gelombang pertama juga belum selesai," ungkapnya.

Menurut Armia, harga kopi Gayo saat ini yang berkisar Rp 6.000-Rp 7.000 per bambu juga harus disyukuri. Karena, katanya, harga kopi di New York saat ini hanya berkisar 2 dolar AS. "Artinya, kopi kita disaat pandemi ini masih tergolong tinggi, jika dibandingkan dengan Brasil yang hanya berkisar Rp 2.000-Rp 3.000 per bambu," ujarnya.

Solusi tepat dalam menghadapi pandemi ini, tambahnya, adalah dengan mengatur pola pengeluaran, hindari membeli barang yang tidak penting. "Saat ini, tidak mungkin kopi dibeli dengan uang APBK. Tidak akan cukup. Program ketahanan pangan yang digaungkan sebenarnya sudah cukup baik, jangan biarkan lagi lahan kosong, ditanami dengan apa yang cepat tumbuh dan dapat dikonsumsi," harapnya.

Armia menganjurkan agar semua petani memanfaatkan sistem resi gudang yang sudah ada. "Meskipun kecil, tapi ada pengaruh," katanya.

Disampaikan lagi, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menjanjikan dana talangan sebesar Rp 1 triliun untuk membeli kopi Gayo. "Jika dana ini jadi diberikan, maka harus ada skema khusus dalam penanganannya. Plotkan saja semua dana itu untuk resi gudang. Jangan dibuat cara baru yang kemungkinan membuat kita semua rugi ke depannya," tegas Armia.

Terkait demo kopi, Armia mengakui bahwa para buyer di luar negeri sangat cepat mengamatinya. Dirinya mengaku, sempat ditelepon oleh buyer terkait aksi dari petani. "Saya juga kaget, kenapa mereka tahu ada demo kopi disini. Dan dari percakapan dengan saya, justru mengarah kepada makin anjloknya harga kopi. Mereka minta harga kopi di turunkan lagi, ini kan buat kita rugi," tegasnya.

"Jadi kalau demo, itu yang untung buyer. Sementara kita disini sangat dirugikan. Jadi alangkah baiknya, jika bahas solusi kopi senyap-senyap saja," tambahnya.(bud)