Youtube Take Down Video Klip Dengarkanlah Aku, Via Vallen Minta Maaf, Akui tak Sangka Mirip Milik IU

Via Valen

SERAMBINEWS.COM - Youtube akhirnya take down video klip terbaru artis Via Vallen dan Dyrga Dadali berjudul Kasih Dengarkanlah Aku.

Pasalnya, muncul anggapan soal tudingan video klip ini dianggap menjiplak video penyanyi Korea Selatan, IU.

Produksi video lagu Kasih Dengarkanlah Aku tersebut mirip dengan video klip Above The Time milik IU.

IU sudah merilis video klip itu pada 18 November 2019 atau hampir satu tahun.

Sedangkan klip Kasih Dengarkanlah Aku ini baru saja dirilis di kanal YouTube milik Ascada Musik pada Jumat (23/10/2020).

Tak lama setelah rilis, video klip tersebut mendapat kecaman dari publik karena menilai konsep video tersebut sama dan merupakan suatu plagiat.

Sejumlah video memperlihatkan kemiripan di antara dua video klip itu, mulai dari adegan menjatuhkan bulu hingga momen seorang pria menari.

Mengetahui hal tersebut, Via Vallen sebagai talent penyanyi telah buka suara.

Melalui unggahan di Instagram Stroynya, Via mengaku malu dan meminta maaf atas peristiwa yang terjadi ini.