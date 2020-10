20 Ribu Rumah Dipasang Stiker

* Warga Mampu yang Masih Terima Dana PKH

SIGLI - Pemkab Pidie akan memasang masker pada 20 ribu rumah yang pemiliknya termasuk golongan mampu namun hingga kini masih tercatat sebagai penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH). Pemasangan stiker ini sebagai upaya agar penerima dana PKH bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.

Kadis Sosial Pidie, Muslim, kepada Serambi, Minggu (25/10/2020), menjelaskan, saat ini warga kabupaten itu yang masih menerima dana PKH mencapai 36 ribu orang. Dari jumlah itu, menurut Muslim, ternyata di dalamnya masih ada warga yang mampu, tapi tetap menerima bantuan tersebut.

Untuk itu, sebut Muslim, Pemkab Pidie akan menempel stiker di rumah mereka, agar penerima PKH dari golongan mampu bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka. Artinya, warga kelompok tersebut tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Dengan demikian, angka kemiskinan di Pidie secara perlahan akan mampu diturunkan.

Sebab, sambung Muslim, salah satu indikator menurunnya angka kemiskinan adalah warga tidak lagi menerima dana PKH. Dinas Sosial Pidie, tambahnya, terus menguraikan angka kemiskinan dengan mengeluarkan warga dari penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Saat ini, menurut Muslim, tercatat 1.443 warga Pidie sudah dikeluarkan dari penerima PKH. Sebagian warga mengundurkan diri dan sebagian lagi double nama serta orang kaya setelah adanya komplain dari warga lain.

"Mudah-mudahan, dengan pemasangan stiker ini, warga yang mampu merasa malu menerima dana PKH. Pemasangan akan dilakukan oleh petugas PKH karena mereka lebih mengetahunya," ungkap Muslim.

Untuk pemasangan stiker tersebut, tambahnya, sudah dianggarkan dana APBK Perubahan 2020 sebesar Rp 100 juta. Namun, DPA belum turun sehingga proses cetak stiker belum bisa ditender. Menurutnya, dengan sisa waktu dua bulan lagi pemasangan stiker terhadap 20 ribu rumah penerima PKH akan selesai dilakukan. "Saya yakin pemasangan stiker bisa tuntas satu bulan," jelasnya.

BST Hingga Desember

Kadis Sosial Pidie, Muslim, kepada Serambi, kemarin, juga menjelaskan, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI kepada 16.000 warga Pidie akan disalurkan hingga Desember 2020.

Namun, sebut Muslim, besaran dana BST yang disalurkan melalui Kantor Pos dan bank kini menjadi Rp 300 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan. Sebelumnya dana BST Rp 600 ribu per KK per bulan. "Jadi, ada jatah dua bulan lagi dana BST diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya," pungkasnya. (naz)