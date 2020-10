Brimob Aceh dan TNI Semprot Disinfektan di Sejumlah Sekolah

Laporan Taufik Zass I Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Personel Sat Brimob Polda Aceh Batalyon C Pelopor bersama TNI melakukan kegiatan bakti sosial berupa sosialisasi dan penyemprotan disinfectant di sejumlah sekolah di Aceh Selatan, Senin (26/10/2020).

Kegiatan sosialisasi dan penyemprotan disinfektan di sekolah ini dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran covid 19 di Aceh Selatan.

Komandan Batalyon C Pelopor Kompol Hari Purnomo melalui Wadanyon C Pelopor, AKP Usman SE MM didampingi Pasi Ops C Pelopor Aris Syaputra mengatakan, kegiatan ini merupakan wujudnyata bakti Brimob Polri khususnya Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Aceh kepada Masyarakat dan sekolah di Aceh Selatan.

Lebih lanjut, Usman mengatakan, untuk selalu berpegang teguh kepada protokol kesehatan seperti 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak.

“Karena kita tidak tau Covid 19 ini tidak bisa dilihat dengan nyata dan apabila sudah terjangkit bisa berakibat fatal," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini juga, Personel yang turun ke lapangan terlihat menyampaikan sosialisasi adaptasi kebiasaan tatanan hidup baru dengan tetap mematuhi anjuran Pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan berprilaku hidup sehat.(*)