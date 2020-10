Greenpeace Memperingatkan, Air limbah Radioaktif Fukushima Mengandung Zat Perusak DNA Manusia

SERAMBINEWS.COM, LONDON - Kelompok Greenpeace mengeluarkan peringatkan kepada Pemerintah Jepang atas Pembangkit Listrik Nuklir Fukushima,

Kelompok pecinta lingkungan itu mengatakan air yang terkontaminasi di Jepang mengandung zat radioaktif berbahaya yang memiliki potensi merusak DNA manusia.

Laporan The Stemming the Tide 2020 memperingatkan adanya isotop radioaktif Strontium-90 dan Carbon-14, lansir The Independent, Senin (26/10/2020).

Pemerintah Jepang harus memutuskan akan terus dengan rencana saat ini untuk membuang cairan ke dalam laut.

Lebih dari satu juta ton air tersisa di situs Fukushima, dan pemerintah Jepang telah berdebat selama bertahun-tahun tentang bagaimana membuang limbah tersebut.

Kelompok nelayan dan pemerhati lingkungan telah menyuarakan keprihatinan atas pelepasan limbah radioaktif, tetapi beberapa ilmuwan menganggap risiko rendah.

Cairan di Fukushima termasuk air yang digunakan untuk mendinginkan pembangkit listrik tenaga nuklir sebelum hancur oleh tsunami besar yang diikuti gempa bumi berkekuatan 9,0 SR pada 2011.

Pelepasan air dari lokasi ke laut akan dimulai paling awal tahun depan, dengan limbah lebih diencerkan sebelum dibiarkan ke laut selama 30 tahun.

Namun laporan Greenpeace menyatakan:

"Ini adalah langkah yang akan memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius bagi komunitas dan lingkungan, secara lokal dan lebih jauh."