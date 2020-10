Muliakanlah Anak dan Perempuan  

Dr. Murni, S.Pd,I., M.Pd

Wakil Ketua STAI Tgk. Chik Pante Kulu Banda Aceh

Alquran sarat dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak shalih keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat As-Saffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan kepada kita pentingnya pendidikan dan perlindungan bagi anak.

Selain itu, anak adalah perhiasan kehidupan rumah tangga. Allah Swt berfirman, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS: Al-Kahfi: 46). Anak adalah titipan yang nantinya harus diserahkan kembali disertai pertanggungjawabannya kepada Allah Swt. Begitu juga perempuan. Salah satu cara Allah memuliakannya adalah menurunkan surat An-Nisa'. Dalam surat An-Nisa' dijelaskan berbagai macam permasalahan yang menyangkut perihal seperti hak-hak, kewajiban, kisah-kisah, dan perihal perempuan.

Saat ini, khususnya Aceh banyak sekali terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ada empat bentuk kekerasan terhadap anak yaitu: 1). Physical abuse (kekerasan secara fisik). Kekerasan anak secara fisi adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan, dengan menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. 2). Pychological abuse (kekerasan secara psikologis). Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.

3). Sexual abuse (kekerasan secara seksual). Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, pemerkosaan, eksploitasi seksual) dan, 4). Social abuse (kekerasan sosial). Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan kelayakan terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Contohnya, memaksa anak melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa bekerja di pabrik-pabrik yang dengan upah rendah tanpa peralatan pengamanan, atau dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya. Abu Huraerah (Kekerasan Terhadap Anak, 2007: 48).

Selanjutnya bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Aroma Elmina Martha dalam bukunya (Perempuan, Kekerasan dan Hukum, 2013: 23), ada 4 bentuk kekerasan yang meliputi: 1). Physical abuse (Kekerasan fisik). Contohnya tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, membacok, menyayat, mendorong, membanting, memelintir, memukul dengan senjata. 2). Emotional abuse (Kekerasan psikis/emosional). Seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaannya, menanamkan perasan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua anak atau saudara.

3). Economic abuse (Kekerasan ekonomi). Seperti membuat tergantung secara ekonomi, melakukan kontrol terhadap penghasilan dan pembelanjaan secara berlebih-lebihan dan, 4). Sexual abuse (Kekerasan seksual). Seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya.

Agama Islam memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Kekerasan, secara fisik atau nonfisik, kepada anak-anak sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah Saw telah memberikan teladan tentang kasih sayang kepada anak-anak. Bahkan, Nabi Muhammad Saw dijuluki sebagai bapak para anak yatim. Banyak contoh yang menggambarkan besarnya kecintaan beliau kepada anak-anak. 1). Demi seorang bayi yang sedang menangis, Rasulullah Saw mempercepat bacaan shalatnya. Rasulullah Saw bersabda, "Saat Aku sedang shalat, aku ingin memperlama shalatku, lalu aku mendengar tangisan bayi, aku pun mempercepat shalatku khawatir akan memberatkan (perasaan) ibunya." (HR. Bukhari dan Muslim). 2).

Nabi Muhammad Saw juga pernah mengangkat anak yang jatuh di dekatnya ketika sedang khotbah. 3). Rasulullah selalu menghibur dan menggembirakan hati anak-anak. 4). Bila datang seseorang membawa bingkisan berupa buah-buahan, maka yang pertama diberinya adalah anak-anak kecil yang kebetulan ada di majelis itu dan, 5). Jabir bin Samurah, sahabat Nabi Muhammad Saw, mengatakan bahwa Rasulullah suka mengusap kepala anak-anak. Rasulullah tampak menciumi anak-anaknya dan mengusap kedua pipi mereka satu persatu.

Rasulullah Saw adalah orang yang sangat memuliakan dan menghargai perempuan. Hal ini terbukti dari salah satu haditsnya dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda: "Seseorang datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, `Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi menjawab, `Ibumu!' Dan orang tersebut kembali bertanya, `Kemudian siapa lagi?' Nabi menjawab, `Ibumu!' Orang tersebut bertanya kembali, `Kemudian siapa lagi?' Beliau menjawab, `Ibumu.' Orang tersebut bertanya kembali, `Kemudian siapa lagi,' Nabi menjawab, `Kemudian ayahmu.'" (HR. Muttafaqun 'alaih).

Ada beberapa contoh bagaimana cara Rasulullah Saw memuliakan perempuan, yaitu: Pertama, Rasulullah Saw tidak pernah sekalipun menyerahkan pekerjaan rumah tangga semata-mata kepada istrinya. Kedua, dalam berumah tangga, Rasulullah Saw selalu bersikap adil terhadap istri-istrinya. Salah satu contohnya ialah saat beliau akan menempuh suatu perjalanan, sebagaimana dituturkan Sayyidah Aisyah dalam sebuah hadits yang artinya: "Ketika hendak melakukan sebuah perjalanan, Nabi biasa membuat undian di antara para istri beliau. Siapa yang namanya keluar undian, dialah yang ikut pergi bersama Rasulullah." (HR. Muttaqun `alaih).

Ketiga, sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah Saw menjahit bajunya yang robek dan sandalnya yang putus. Keempat, beliau menimang cucunya saat masih bayi. Kelima, Rasulullah juga tidak pernah menyuruh perempuan hanya melakukan pekerjaan yang berhubungan hal domestik. Sebagaimana diketahui, rumah Rasulullah bersama istri-istrinya berada di samping masjid. Masa itu, masjid tidak hanya berfungsi untuk ibadah, melainkan juga berfungsi untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Seperti rapat mengenai suatu permasalahan, berdiskusi, belajar-mengajar dan lain-lain sebagainya.

Keenam, Rasulullah Saw juga memperbolehkan istri-istrinya bekerja dan menggeluti bidang yang diminatinya. Ketujuh, Rasulullah saw juga tidak pernah bersikap kasar terhadap istri-istrinya. Beliau justru selalu bersikap lemah-lembut dan menyayangi istri-istrinya dan, Kedelapan, berusaha menyetarakan hak-hak perempuan dengan laki-laki. murni166@yahoo.co.id