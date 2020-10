Terima Penghargaan Nasional dan Jalin Kerja Sama dengan Investor Korsel

Owner PT Imza Rizky Jaya (IRJ) Group, Hj Rizayati SH MM (empat kiri), foto bersama dengan manajemen Magnatech Co Ltd, dalam kunjungannya ke Korea Selatan, beberapa hari lalu.

Kerja keras pengusaha sukses asal Aceh, Hj Rizayati SH MM, kembali mendapat hasil menggembirakan. Kali ini, owner perusahaan multinasional, PT Imza Rizky Jaya (IRJ) Group, sukses mencatat dua prestasi sekaligus. Pertama, Hj Rizayati Rizayati dinobatkan sebagai salah seorang penerima penghargaan Indonesia The Best Innovative Figures Award 2020. Kedua, perempuan kelahiran Bireuen, 36 tahun lalu, ini berhasil menjalin kerja sama dengan investor asal ‘Negeri Ginseng’ Korea Selatan (Korsel) untuk menanamkan investasi sekitar Rp 44 triliun di Indoneia.

Karena saat penganugerahan penghargaan dari lembaga nasional, Seven Media Asia, di Harris Hotel & Residences Sunset Road, Bali, pada Jumat (23/10/2020) malam, Hj Rizayati sedang melakukan kunjungan ke Korsel, maka piagam untuknya sebagai ‘The Best Innovative Women Bussines Figures 2020' diterima oleh Manager PR and Media PT Imza Rizky Jaya Group, Avrinda Widiyati.

Untuk diketahui, The Best Innovative Figures Award 2020 adalah penghargaan dari Seven Media Asia dengan didukung oleh Asia Global Council, The Key People Magazine, Clock Research, dan Development Centre, diberikan kepada para pemimpin (leaders) terbaik yang meliputi berbagai sektor seperti kepala daerah (pemerintahan), perusahaan (swasta), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemimpin perempuan, legislatif, pendidikan, serta kalangan profesional terbaik di Indonesia.

Selain Rizayati, pejabat atau tokoh lain yang menerima penghargaan tersebut adalah Gubernur Sulawesi Tenggara, H Ali Mazi, Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, Bupati Pengandaran, Jeje Wiranata, dan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw. Khusus bagi Hj Rizayati, ini adalah penghargaan bergensi kedua yang diterimanya dalam tahun ini. Beberapa waktu lalu, istri Imran Abdul Hamid, ini juga meraih penghargaan sebagai Wanita Inspiratif Tahun 2020 versi Majalah Opini.

Adapun dasar pemberian penghargaan itu adalah pencapaian kinerja, prestasi kepemimpinan dalam melakukan perubahan serta percepatan dan cara inovatif dalam mewujudkan Indonesia Maju. “Penghargaan ini adalah buah dari hasil kerja keras selama ini dan tentunya tak lepas dari dukungan keluarga, manajemen dan karyawan PT Imza Rizky Jaya Group, serta berkat kepercayaan seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Hj Rizayati.

Terkait hasil kunjungannya ke Korsel, Hj Rizayati yang beberapa waktu lalu mendapatkan gelar ‘Srikandi Cut Nyak Cahaya Jeumpa’ ini mengungkapkan, selama berada di ‘Negeri Ginseng,’ ia dan rombongan berhasil memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan perusahaan di sana dalam hal pembangunan pabrik lampu tenaga surya, jalan tol, bendungan, minyak dan gas (migas), dan sejumlah proyek strategis lainnya di Indonesia.

Hj Rizayati menyebutkan, perusahaan Korea yang sudah menjalin kerja sama dengan PT Imza Rizky Jaya antara lain Magna Tech Co Ltd, KOTRA, Juyoung Lighting, Wali Kota Gwang Korea, dan T Solution Co Ltd.

Rizayati mengatakan, kerja sama itu memberi dampak besar untuk Pemerintah Indonesia untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. “Dengan kerja sama ini, Insya Allah akan lebih memperkuat hubungan PT Imza Rizky Jaya Group dan beberapa perusahaan besar di Korea serta antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea,” kata Hj Rizayati yang juga Ketua DPP Partai Indonesia Terang (PIT) tersebut.

Ia sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat Indonesia dan semua pihak agar kerja sama itu bisa terwujud. “Dengan adanya kerja sama ini, Insya Allah akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ujar Rizayati seraya menyatakan, dalam kunjungan itu, ia dan rombongan mendapat sambutan hangat dari pemerintah dan sejumlah pimpinan perusahaan besar di Korsel.

Ditambahkan, Pemerintah Korsel juga akan bekerja sama dengan PT IRJ untuk memastikan proyek lampu solar cell bisa berjalan dengan baik di Indonesia. “Insya Allah, pada pertengahan tahun depan, delegasi Pemerintah Korea Selatan dan sejumlah perusahaan di sana akan berkunjung ke Aceh dan keliling Indonesia bersama PT IRJ untuk menindaklanjuti kerja sama yang kita sepakati ini,” tutur Hj Rizayati.

Dalam kunjungan itu, Hj Rizayati juga menandatangani kontrak dan kerja sama (MoU) dengan dua perusahaan internasional di Korsel yaitu Power Plan Korea serta perusahaan pabrik motor dan mobil listrik. “Kedua perusahaan itu rencananya akan membangun rumah sakit di Sabang serta pabrik motor dan mobil listrik di Indonesia. Kita juga menandatangani kontrak untuk pembangunan sejumlah hotel dan investasi bidang pariwisata lain di Indonesia,” jelas penggagas Program Indonesia Terang, ini.

Dari hasil penandatanganan MoU antara PT IRJ dengan Magna Tech Co Ltd, Juyoung Lighting, dan FT Solution, sebut Rizayati, total komitmen investasi yang sudah diperoleh senilai Rp 44 triliun. “Ini kesempatan bagi Pemerintah Indonesia, khususnya Aceh yang dipercaya Pemerintah Korea Selatan sebagai tempat berinvestasi dan kerja sama bilateral. Saya yakin, masyarakat Aceh mendukung upaya yang saya lakukan ini,” ujar Rizayati optimis.

Saat kunjungan itu, Direktur PT Imza Rizky Jaya Group juga sukses menggalang kerja sama bidang kemanusiaan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Hasilnya, perusahaan skala internasional Korea Selatan, FT Solution, menyerahkan jutaan lembar masker untuk rakyat Indonesia melalui PT Imza Rizky Jaya Group. “Jutaan masker ini akan kami distribusikan ke seluruh Indonesia. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid19,” katanya. (*)