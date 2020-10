Kelahiran Nabi Muhammad Bukan Kebetulan

OLEH M ANZAIKHAN, S.Fil.I., M.Ag., Dosen UIN Ar-Raniry, melaporkan dari Darussalam Banda Aceh

DAHULU, ketika saya masih duduk di sekolah dasar, saya sering diajak oleh orang tua untuk mengikuti peringatan maulid nabi. Saat ceramah digelar, saya sering bingung dengan segelintirmateri yang disampaikan oleh beberapa penceramah. Seperti Nabi Muhammad disebut sebagai yang pertama dan yang terakhir. Sepintas saya heran, mengapa disebut yang pertama? Bukankah yang pertama itu Nabi Adam?

Begitu juga ketika Nabi Adam meminta ampun kepada Allah Swt, ia menyebut nama Nabi Muhammad. Di sini saya heran kembali, bukankah saat itu Nabi Muhammad belum lahir? Banyak hal yang ingin saya tanyakan tentang Nabi Muhammad pada usia itu. Semakin saya mendengar ceramah maulid setiap tahunnya, justru pertanyaan yang saya kantongi semakinbanyak.

Mulai dari yang umum hingga yang amat fundamental. Penamaan ‘Muhammad’ misalnya, mengapa Rasulullah itu bernama Muhammad? Mengapa Rasul dilahirkan di Mekkah? Mengapa Rasul lahir dalam keadaan yatim? MengapaMuhammad diturunkan pada masa itu, kenapa tidak saat ini?Begitu juga mengenai tanggal kelahiran nabi, beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan wafat juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu berarti, bukankah maulid itu juga berarti hari meninggalnya nabi?

Tapi mengapa hari kelahirannya saja yang dirayakan? Mengapa tidak ada peringatan hari berdukanya? Apa mungkin semua itu hanya kebetulan? Sungguh saya amat penasaran. Inilah yang kemudian membuat saya tertarik melakukan penelitian tentang kelahiran Nabi Muhammad saw dalam perspektif tokoh intelektual kampus.

Adapun narasumber yang saya wawancarai adalah para dosendi lingkungan UIN Ar-Raniry seperti ahli tafsir, ahli hadis, pemikir Islam, ahli sejarah Islam, dan pihak terkait yang memiliki karya atau tulisan mengenai baginda NabiMuhammad.

Singkat cerita, hasil penelitian menyimpulkan bahwa istilah Nabi Muhammad sebagai nabi yang pertama karena ia adalah ruh yang pertama kali diciptakan oleh Allah Swt. Dalam hadis disebutkan, “Sesungguhnya aku sudah menjadi nabi, sementara Adam sedang dalam proses kejadiannya.” (HR. Ahmad) Adapun penyebutan Muhammad sebagai nabi yang terakhir karena beliau dilahirkan sebagai penutup para nabi. Allah berfirman yang artinya, “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi… (QS. Al-Ahzab: 40).

Dalam istilah Ilmu Tata Negara, dapat dikatakan, Muhammad saw adalah nabi pertama secara the jure dan nabi terakhir secara the facto. Terkait tentang Nabi Adam yang memohon ampun kepada Allah Swt, menurut informasi yang saya peroleh ternyata ketika Nabi Adam dibangkitkandari tanah, saat itu ia melihat cahaya Allah di langit.

Namun, ternyata cahaya itu tidak sendiri, ia didampingi oleh cahaya yang bertuliskan Muhammad saw. Meskipun Nabi Adam belum kenal siapa itu Muhammad, tapi Adam menyadari bahwa nama tersebut pasti nama yang amat mulia dan istimewa di sisi Allah Swt. Begitu juga dengan penamaan Muhammad,tidak mungkin namanya adalah kebetulan.

Menurut muffasir, nama Muhammad itu berarti sesuatu perbuatan baik yang dilakukan secara sadar, tidak dipaksakan, dan kebaikan itu terjadi berulang kali (terus-menerus). Begitu juga dengan nama-nama orang yang berhubungan dengan kelahiran beliau. Ayahnya Abdullah (hamba Allah), ibunya Aminah (yangmemberikan rasa aman), kakeknya bernama Abdul Muthalib, tapi nama aslinya Syaibah (orang tua yang bijaksana), bidannya bernama As-Shaffaq (yang memberikan kesehatan), ibu susunya bernama Halimatun Sadiah (orang yang berlapang dada).