Viral Akibat Mobil Rusak, Sopir Taksi Online Antar Seorang Penumpang Gadis Pakai Bus Sampai ke Rumah

SERAMBINEWS.COM - Seorang pengguna Twitter yang memakai jasa taksi online membagikan momen yang cukup menyita perhatian, setelah dirinya diantarkan seorang diri menggunakan bus.

Akibat mobil rusak sopir taksi online antar penumpang dengan bus disebut cukup unik oleh pengguna medsos, dikarenakan penumpangnya hanya satu orang, sedangkan kursi banyak yang kosong.

Akibat mobil rusak sopir taksi online antar penumpang dengan bus dialami oleh pengguna Twitter @itchykimchi.

Dirinya menyebut karena kurang sehat, maka ia memilih kembali ke rumah untuk istirahat.

Setelah menghubungi pihak jasa taksi online, sopirnya menyebut bahwa mobil sedang dalam keadaan rusak, sehingga ia akan mengantar pemesan jasa taksi online dengan kendaraan lain.

Betapa terkejut @itchykimchi, ternyata yang menjemputnya adalah sebuah bus, yang tidak ada isinya.

Baca juga: Viral Pengemudi Mobil Pacu Kendaraan Gagalkan Aksi Perampokan di Rumahnya, Pelaku Ketakutan

Baca juga: VIDEO - Viral Ibu Tempel Doa Naik Kendaraan di Setir Mobil Anaknya dan Berikan Mini Love

Ia hanya sendirian di dalam bus yang cukup besar.

"So yesterday i had horrible cramps that I decided to order a hitch back from work.

My rider told me that his ride is in the workshop so he’s gonna use a different vehicle.

I didnt expect that my “new” ride would be a bus and me being the only passenger he’s bringing.