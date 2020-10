Conor McGregor Incar Warisan Khabib Nurmagodemov yang Baru Pensiun

SERAMBINEWS.COM - Sosok petarung UFC, Conor McGregor tampaknya sudah siap kembali ke arena UFC untuk mengincar apa yang ditinggalkan Khabib Nurmagomedov.

Khabib Nurmagomedov memastikan diri pensiun dari kariernya sebagai petarung UFC pada 24 Oktober 2020 lalu usai merampungkan laga UFC 254 menghadapi Justin Gaethje.

Dalam pertandingan tersebut, Khabib berhasil meraih kemenangan dan mempertahankan gelar raja kelas ringan UFC.

Namun sayangnya, usai berhasil mempertahankan statusnya sebagai jawara UFC kelas ringan, Khabib malah secara mengejutkan menyatakan pensiun.

Alhasil, kini posisi raja kelas ringan UFC pun dibiarkan kosong, dalam kasus ini para pesaing Khabib bisa berkompetisi untuk mengincar "warisan" gelar yang ditinggalkannya termasuk Conor McGregor yang akan kembali dari pensiunnya.

McGregor yang menyatakan pensiun tahun lalu ini resmi menyatakan akan kembali berkompetisi ke divisi kelas ringan UFC dengan menghadapi Dustin Piorier pada awal Januari 2021 mendatang.

Hal ini dikabarkan Conor McGregor lewat unggahan media sosial miliknya.

Fresh out of the McGregor FAST Laboratory today. Full body composition scan complete and the results came back =

Lightweight Division incoming ???? pic.twitter.com/4CiZOFkL2H

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 30, 2020

"Baru keluar dari McGregor FAST Laboratory hari ini. Scan komposisi seluruh tubuh selesai dan hasilnya kembali = Divisi Ringan datang," tulis McGregor.

cuitan itu mengindikasikan jika McGregor sudah menyetujui untuk kembali berkompetisi di divisi ringan (155lb).

Dengan kembali ke arena saat musuh terbesarnya yakni Khabib Nurmagomedov sudah pensiun, kemungkinan Conor McGregor untuk kembali mengklaim gelar jawaran UFC kelas ringan tentu semakin besar.(*)

