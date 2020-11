Panitia ICELTICs2020 Pilih 26 Karya Ilmiah Terbaik untuk Dikonferensikan

Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Jurusan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) bekerjasama dengan IdBigData melaksanakan kegiatan “The 3rd International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELTICs2020) 2020 in conjunction with Konferensi Big Data Indonesia 2020” yang diselenggarakan dari tanggal 27-28 Oktober 2020 secara Virtual Conference (Banda Aceh – Jakarta).

Kegiatan ini juga diselenggarakan bersama dengan APTIKOM Aceh dan IEEE Indonesia Section sebagai technical co-sponsorship.

Pembukaan kegiatan dilaksanakan secara daring dan bersama di Banda Aceh dan Jakarta. Konferensi ini bertemakan “Empowering Data Science and Artificial Intelligence for Enriching Smart Societies”. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rektor Unsyiah, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, IPU, Selasa (27/10/2020).

Hadir pada pembukaan para Wakil Rektor, perwakilan IEEE Indonesia Section, Ceo PT. Solusi 247, para keynote speaker, peneliti bidang Artificial Intelligent (AI) dan Big Data, Ketua Lembaga dan para Dekan dan Wakil Dekan dalam lingkup Unsyiah.

Kegiatan ini menghadir Dr. Ir. Hammam Riza., M.Sc., IPU (Kepala BPPT Indonesia) dan Prof. Atsuyuki Morishima., Ph.D (Professor Faculty of Library, Information and Media Science Center for Artificial Intelligence Research, University of Tsukuba, Japan), sebagai pembicara utama (keynote speaker).

Ketua panitia pelaksana Dr. Nizamuddin, M.InfoSc, yang juga Ketua UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Staf Pengajar Jurusan Informatika Unsyiah dalam laporan menyampaikan bahwa, kegiatan diikuti sebanyak 7 negara yaitu Palestine, China, India, Taiwan, Iraq, Indonesia, dan Jerman dengan 26 karya ilmiah akan dikonferensikan.

“Panitia telah menyeleksi 26 dari 58 karya Ilmiah (46% acceptance rate) yang telah dikirimkan. Kelak diharap karya ilmiah ini bisa berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan akan dipublikasikan pada proceeding IEEE Xplore digital library dan diharapkan dapat terindeks oleh Scopus,” ungkapnya.

Prof. Samsul Rizal dalam sambutannya menyampaikan bahwa dikarenakan Covid-19, kegiatan ini harus diselenggarakan secara virtual, dan berharap “konferensi ini akan menjadikan forum yang sangat baik untuk berbagi pengetahuan dan temuan penelitian yang terkait dengan penelitian dan inovasi ilmu data dan kecerdasan buatan untuk memberdayakan Data Sciences dan Artificial Intelligent untuk Enriching Smart Societies,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rektor Unsyiah mengatakan kegiatan ini menjadi penguatan bagi peneliti, dosen, akademisi yang kemudian bisa memanfaatkan Data sciences dan Artificial Intelligent untuk komunitas dan masyarakat Indonesia. Akhir dari sambutannya, Rektor Unsyiah juga mengucapkan terimakasih kepada para narasumber (keynote speakers), panitia ICELTICs2020 baik tim dari Banda Aceh dan Jakarta, pemakalah (presenters), dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini dan memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini.



Pada konferensi ini, selain menampilkan pembicara utama, juga hadir sejumlah pembicara yang menyampaikan perkembangan Artificial Intelligent di Indonesia.

Di antaranya; Oktanto Dedi Winarko, S.T., M.Eng (CEO Labs247), Muhammad Neil El Himam (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia), Yudhistira Nugraha, ST, M.ICT Adv, D.Phil (Director, Jakarta Smart City), Arief Mustain (indosat Ooredoo), Meidy Fitranto (Nodeflux), Ir. Oskar Riandi, M.Sc (CEO Bahasa Kita), Jessy Abdurrahman (Zi.Care Indonesia), Ir. Budi Rahardjo, M.Sc., Ph.D (ITB), Dr. Andry Alamsyah, S.Si, M.Sc (Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia), Panji Wasmana (IBM Indonesia), dan Herfini Haryono (OmniSci Indonesia).(*)

