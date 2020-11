Pilpres Amerika Serikat : Joe Biden Unggul di 6 Negara Bagian, Donald Trump Kalah

Calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden dan Calon Presiden Partai Republik Donald Trump (AFP/MANDEL NGAN AND JIM WATSON)

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan penantangnya dari Demokrat, Joe Biden berjuang mencapai Gedung Putih dengan pemungutan suara bertahap di seluruh AS pada Selasa (3/11/2020).

Media AS memproyeksikan hasil pertama kemenangan untuk petahana Partai Republik sejauh ini di Indiana, Kentucky, Oklahoma, Tennessee dan Virginia Barat.

Melansir AFP, semua negara bagian itu juga dimenangkan Trump sebelumnya pada tahun 2016.

Sementara penantangnya, Joe Biden telah mengantongi kemenangan dari negara bagian asalnya di Delaware, juga Maryland, Massachussetts, Vermont, Virginia, New Jersey, serta 3 suara elektoral yang diberikan pada ibu kota AS, Washington DC.

Sejauh ini, Biden memiliki 57 suara elektoral dan Trump 42.

Mereka harus mencapai angka 270 untuk bisa lolos.

Para pengamat memperkirakan persaingan sengit yang diperebutkan Gedung Putih akan turun ke beberapa negara medan pertempuran utama.

Berikut adalah daftar negara bagian yang dimenangkan oleh masing-masing kandidat dan jumlah suara elektoral yang sesuai, berdasarkan proyeksi media AS termasuk CNN, Fox News, MSNBC, ABC, CBS dan the New York Times.

TRUMP (42)

- Indiana (11)