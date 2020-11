Harga TBS Kelapa Sawit di Subulussalam Masih Stabil

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kota Subulussalam hingga kini masih stabil.

Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kota Subulussalam, Subangun Berutu kepada Serambinews.com, Kamis (5/11/2020).

Menurut Subangun, sejauh ini belum ada perubahan drastis terkait harga TBS kelapa sawit di Kota Sada Kata tersebut.

Kondisi ini dinilai sangat membantu petani kelapa sawit di tengah gempuran ekonomi selama masa pandemi.

Subangun pun mengupdate harga TBS di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang beroperasi di Kota Subulussalam per tanggal 27 Oktober 2020 lalu.

Dikatakan, di PMKS PT Samudera Sawit Nabati (SSN) masih memberi harga Rp 1.690 per kilogram alias tetab bertahan.

Sementara di tiga PMKS lainnya mengalami kenaikan Rp 20 per kilogram. Ketiga PMKS yang menaikkan harga tersebut masing-masing PT Bangun Sempurna Lestari, Bumidaya Agrotamas Abadi dan Global Sawit Semesta.

Di PT BSL harga TBS per kilogram Rp 1.770. Kemudian di BDA Rp 1.710 per kilogram serta di PTMKS PT GSS membeli TBS seharga Rp 1.800 per kilogram.

Di sisi lain, Subangun menyampaikan jika harga Crude Palm Oil atau minyak mentah CPO masih sangat berfluktuasi.

Dikatakan, pada tanggal 27 Oktober lalu, harga CPO Rp 9.760 per kilogram. Lalu tanggal 30 Oktober menjadi Rp 9.878 serta pada 2 November menjadi Rp 9.526 per kilogram. Harga itu untuk KPBN Belawan Sumut.(*)

