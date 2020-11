Rasulullah Not Talk Only  

Oleh DR. Syarwan Ahmad, MA, Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Judul di atas bukanlanlah Bahasa Inggris yang benar secara tata bahasa. Yang benar secara tata bahasa adalah Rasullullah does not talk only atau lengkapnya adalah Rasullullah Muhammad SAW does not only say but practice what he says yang maksudnya adalah Rusullullah Muhammad SAW tidak hanya mengatakan atau memerintahkan sesuatu kepada umatnya, tetapi juga melaksanakan apa yang Beliau perintahkan.

Beliau sendiri bahkan melaksanakannya melampaui apa yang Beliau perintahkan kepada umatnya. Umatnya seharusnya melaksanakan sebagaimana yang Beliau kerjakan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Surat Al-Ahzab ayat 21: "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasullullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatantangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah."

Kita lihat menyangkut kewajiban paling utama umat Islam yaitu shalat. Nabi Muhammad mewajibkan umatnya untuk melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, magrib, dan isya, tetapi beliau sendiri biasanya melaksanakan sembahyang delapan kali sehari semalam.

Kecuali sembahyang lima waktu, Beliau juga sembahyang israq, setelah naiknya matahari, duha, ketika matahari tegak, dan tahajjut setelah tengah malam. Beliau juga tidak pernah ketinggalan sembahyang malam atau tahajjut yang terus menerus hingga kaki Beliau bengkak.

Sebagian kita umatnya ketika kaki kita bengkak baru teringat sembahyang atau mata kita yang bengkak karena tidur semalaman. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi kenapa Beliau bersusah-susah dengan beribadah dengan cara semacam itu, sedangkan Allah telah menjamin-Nya syurga. Beliau menjawab, "Tidak sebaiknyakah Aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?"

Menyangkut puasa Beliau memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa sepanjang bulan Ramadhan, tetapi Beliau sendiri di samping puasa sepanjang bulan Ramadhan juga berpuasa Senin, Kamis. Beliau melarang umatnya untuk berpuasa sunat melebihi satu hari sekali puasa.

Namun, Beliau sendiri berpuasa terus menerus berhari-hari tanpa makan apapun selama siang dan malam hari. Istri Beliau Aisyah mengatakan bahwa "Beliau sepertinya tidak pernah berhenti berpuasa."

Beliau juga berpuasa selama dua bulan penuh Sya'ban dan Ramadhan, hari ke-13, 14, dan 15 setiap bulan, sepuluh hari awal bulan Muharram, enam hari setelah Idul fitri. Sesungguhnya dengan cara begini Beliau mengajarkan kepada umatnya bagaimana berpuasa.

Beliau menganjurkan umatnya untuk membayar zakat dan bersedekah, tetapi Beliau juga menunjukkan kepada pengikutnya sifat kedermawanan yang luar biasa dan cara bersedekah. Menurut istri Beliau Khadijah, Beliau selalu membayar utang orang lain dan membantu orang miskin.