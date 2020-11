'Tenang!': Greta Thunberg Mengulangi Ejekan Donald Trump Terhadapnya

Greta Thunberg melihat Donald Trump dengan tatapan dingin di lorong saat menuju ke acara lain tentang kebebasan beragama di gedung PBB New York, AS.

Mereka berkata, balas dendam adalah hidangan yang terbaik bila disajikan secara dingin.

Greta Thunberg aktivis lingkungan yang diejek oleh Presiden AS Donald Trump dalam tweet ketika dinobatkan sebagai person of the year majalah Time.

Dia harus menunggu 11 bulan sebelum memberikan balasan yang sempurna.

Dalam penghinaannya pada Desember 2019, Trump mengatakan kepada Thunberg (17) untuk mengatasi masalah manajemen amarah dan pergi ke film kuno dengan seorang teman.

“Dinginkan Greta, dinginkan!” presiden memohon dalam tweet, yang dimulai dengan dia mencap penghargaan Time-nya sebagai sangat konyol.

"Saat ini bersantai,' Greta Thunberg mengejek tweet marah Trump, lansir The Guardian, Jumat (6/11/2020).

Pada Kamis (5/11/2020) sore, Trump mengamuk di Twitter dengan semua huruf kapital dan mengeluarkan tuduhan tak berdasar tentang penipuan pemilih.

Bahkan ketika pemilihannya di Pennsylvania dan negara bagian lain terus terkikis, Thunberg langsung melontarkan kata-katanya ke arahnya.

“Sangat konyol,” Thunberg mentweet balasan untuk Trump sebelumnya “HENTIKAN PENGHITUNGAN!” kata-kata kasar.

“Donald harus mengatasi masalah Anger Management-nya, lalu pergi ke film kuno yang bagus bersama seorang teman! Dinginkan Donald, Tenang! ”