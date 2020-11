Unsyiah-ICRC Lanjutkan Kerja Sama, Tentang Hukum Humaniter  

BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan The International Committee of The Red Cross (ICRC) sepakat untuk memperkuat dunia akademik terkait pendidikan dan studi hukum humaniter internasional, serta nilai-nilai kemanusiaan. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatangan MoU kesepahaman oleh Rektor Unsyiah, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng, dan Alexandre Faite, Kepala Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste, secara virtual dari dua lokasi berbeda, Banda Aceh dan Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Alexandre mengatakan, kerja sama ICRC dengan lembaga pendidikan secara global sudah berlangsung lama di Indonesia. Begitu juga dengan Unsyiah, ICRC telah bekerja sama mengkaji dan diseminasi nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia. Bahkan, kerja sama ini merupakan yang ketiga kali disepakati sejak tahun 2010.

"Dalam kerja sama yang baru ini, cakupannya lebih komprehensif. Bukan hanya hukum humaniter, tapi juga nilai kemanusiaan yang merupakan program baru dan kami senang dapat merintisnya bersama Unsyiah," ujar Alexandre.

Ia juga mengapresiasi kampus terbesar di Aceh itu karena memberikan perhatian besar dan komitmen terhadap isu hukum internasional dan pengungsian. Alexandre juga berharap dari kerja sama ini, pihaknya dapat belajar kearifan lokal dan dimensi sosial di Aceh. Sebab, lanjutnya, kesuksesan sebuah program kemanusiaan sangat tergantung dan mengandalkan pada kearifan lokal.

Rektor Unsyiah, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng mengapresiasi perpanjangan kerja sama antara kedua lembaga ini. ICRC, sebutnya, sudah berperan banyak di Indonesia, khususnya di Aceh. Lembaga ini telah banyak membantu Aceh semasa konflik, maupun ketika tsunami menerjang pada akhir tahun 2004 silam.

"Kita ingin hukum humaniter internasional masuk dalam kurikulum di Fakultas Hukum, sehingga dapat diajarkan kepada mahasiswa. Terlebih, Aceh dulu adalah daerah konflik yang peristiwanya masih membekas di benak masyarakat," ujar Prof Samsul seperti disampaikan Kepala Humas Unsyiah, Chairil Munawir MT SE MM, dalam siaran pers kepada Serambi, Kamis (5/11/2020).

Lebih lanjut, Rektor Unsyiah, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng menyebut kerja sama ini nantinya akan fokus pada pertukaran dan kolaborasi penelitian, penguatan sumber daya lokal terutama para akademisi dari Fakultas Hukum Unsyiah, hingga mendukung pusat penelitian di Unsyiah terutama yang fokus pada isu kemanusiaan dan HAM.

Ia berharap dari kerja sama ini nantinya dapat memberikan kebaikan bagi dua belah pihak. Prof Samsul juga mengundang pihak ICRC untuk memberikan kuliah umum bagi para mahasiswa dan dosen terkait isu-isu kemanusiaan.(jal)