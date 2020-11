Keponakan Trump Beri Peringatan, Presiden Sangat Berbahaya Sebelum Tinggalkan Gedung Putih

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump marah besar dengan kekalahan dalam pemilihan yang dia tolak akui.

Dia akan melakukan kehancuran demi kehancuran sampai meninggalkan Gedung Putih.

Hal itu disampaikan oleh keponakannya Mary Trump dalam sebuah op-ed di The Guardian Sunday.

"Trump tidak akan menyerah. ..." katanya.

Dia tidak akan melakukan aktivitas normal yang menjamin transisi damai. lansir HuffPost, Senin (9/11/2020).

"Yang dia punya sekarang hanyalah memecahkan barang, dan akan melakukannya dengan sepenuh hati, ” tulisnya.

Dia berpendapat Trump tidak pernah memenangkan apapun secara sah dalam hidupnya, tetapi juga tidak pernah kehilangan apapun.

"Dia berpikir bahkan jika Anda mencuri dan menipu untuk menang, Anda berhak menang," kata Mary Trump, psikolog yang menulis buku Donald Trump yang bertema "Too Much and Never Enough."

Ironisnya, taktik yang digunakan presiden untuk menipu mungkin telah menghancurkan rasnya, kata Mary Trump.

Partai Republik mengindahkan peringatan presiden untuk tidak memberikan suara melalui surat.