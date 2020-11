Aceh Singkil Lepas dari Zona Merah Covid-19 Beralih ke Zona Orange

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Kabupaten Aceh Singkil, kembali ke status zona orange atau risiko sedang, Corona Virus Deseasis 2019 (Covid-19).

Sebelumnya Kabupaten itu, masuk dalam zona merah atau risiko tinggi.

Hal ini berdasarkan peta risiko dalam situs resmi satgas penangan Covid-19 pusat, https://covid19.go.id, Selasa (10/11/2020).

Selain Aceh Singkil, Bireuen pun bebas dari zona merah.

Di Provinsi Aceh dari 23 kabupaten/kota sebanyak 20 berada di zona orange. Sedangkan tiga kabupaten berstatus kuning atau risiko rendah.

Masing-masing Aceh Barat Daya, Aceh Timur dan Aceh Tenggara.

Berdasarkan situs https://covid19.go.id, peta zonasi risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan.

Indikator-indikator yang digunakan sebagai berikut:

INDIKATOR EPIDEMIOLOGI:

1) Penurunan jumlah kasus positif & probable pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak

2) Penurunan jumlah kasus suspek pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak

3) Penurunan jumlah meninggal kasus positif & probable pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak

4) Penurunan jumlah meninggal kasus suspek pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak

5) Penurunan jumlah kasus positif & probable yang dirawat di RS pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak

6) Penurunan jumlah kasus suspek yang dirawat di RS pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak

7) Persentase kumulatif kasus sembuh dari seluruh kasus positif & probable

8) Laju insidensi kasus positif per 100,000 penduduk

9) Mortality rate kasus positif per 100,000 penduduk

10) Kecepatan Laju Insidensi per 100,000 penduduk