Peringati HUT Ke-40, Pengurus RAPI Se-Aceh Laksanakan Special Call Serentak

‘Special Call’ dilaksanakan serentak oleh RAPI Kabupaten/Kota melalui frekuensi kerja di wilayah masing-masing. Selain untuk memantau keberadaan dan kesiapsiagaan anggota juga sebagai media silaturahmi."

Laporan Nasir Nurdin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) memperingati HUT ke-40 pada 10 November 2020.

Organisasi yang menaungi insan komunikasi ini lahir pada 10 November 1980 di Jakarta dengan salah satu tokoh pendirinya adalah Mayjen TNI (Purn) Eddie Marzuki Nalapraya.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan organisasi RAPI untuk menyemarakkan HUT ke-40 adalah ‘Check In Special Call’ yang dilaksanakan serentak oleh Pengurus RAPI Wilayah (Kabupaten/Kota) melalui frekuensi kerja di wilayah masing-masing, Selasa malam, 10 November 2020 mulai pukul 21.00 WIB.

Pelaksanaan Check In Special Call 40 Tahun RAPI tersebut didasarkan pada Surat Edaran Ketua RAPI Aceh sebagai tindak lanjut Surat Ketua Umum RAPI Nasional tentang peringatan HUT ke-40 RAPI Tahun 2020.

Ketua RAPI Aceh, H Rahmat Thalib ST M.Si/JZ01BIR dalam suratnya tertanggal 5 November 2020 yang ditujukan kepada Ketua RAPI Wilayah se-Aceh menyebutkan, 'Special Call 40 Tahun RAPI' dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI tentang Peresmian Pelaksanaan Perayaan serta Penyeragaman Logo dan Tema Harlah ke-40 RAPI Tahun 2020.

Terkait itu, Pengurus Daerah RAPI Aceh menginstruksikan kepada Pengurus RAPI Wilayah se-Aceh untuk melakukan Special Call serentak pada 10 November 2020 mulai pukul 21.00 WIB sampai selesai.

Check In Special Call 40 Tahun RAPI disediakan sertifikat untuk seluruh peserta. Pelaksana check in di masing-masing wilayah diminta secepatnya mengirimkan data lengkap (list peserta check in) ke Pengurus Daerah RAPI Aceh setelah kegiatan itu berlangsung.

Menurut Rahmat Thalib, Pengurus Nasional juga mengirimkan sambutan tertulis Ketua Umum RAPI Nasional, H Agus Sulistiyono SE MT/JZ12AY untuk dibacakan oleh masing-masing Ketua Daerah pada puncak peringatan hari lahir atau menjelang pelaksanaan check in.