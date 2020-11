VIRAL Minta Cuti Kerja Alasan Sakit, Malah Kepergok Sama Bos di Acara Pesta, Lagi Asyik Joget-joget

SERAMBINEWS.COM - Viral video memperlihatkan seorang pria yang minta cuti karena sakit, lalu kaget kepergok bos lagi joget-joget di acara pesta.

Pria yang sedang menari-nari itu disebut izin cuti kerja karena sakit dan perusahaan memberikan izin.

Namun, pria itu malah bertemu dengan bosnya di tempat pesta yang sama dan sedang asik menari.

Video pria menari setelah izin cuti kerja karena sakit diunggah oleh pengguna TikTok @bishal_neupane, pada hari Rabu (12/11/2020).

"have u ever face same situation as @nshnavab (pernahkah kamu menghadapi situasi yang sama seperti @nshnavab)," tulisnya menerangkan video yang diunggah.

Pada video terlihat raut terkejut seorang pria ketika dirinya sedang direkam diduga atasan di tempat kerjanya.

Saat sedang asik menari mengikuti irama musik, wajahnya tiba-tiba pucat setelah ia terekam kamera.

Sebut pada video, pria yang sedang menari atau yang memiliki akun TikTok @nshnavab sedang cuti kerja dengan alasan sakit.

Ternyata alasannya itu hanya untuk bisa mengikuti pesta di tempat yang sama dengan atasannya di kantor.

Cuti bekerja merupakan hak bagi pekerja untuk mendapatkan waktu istirahat bila mengalami sakit.