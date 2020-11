Kabar Duka! Aktor Bollywood Asif Basra Ditemumakan Meninggal Dunia, Diduga Bunuh Diri

SERAMBINEWS.COM - Kabar duka datang dari dunia perfilman Bollywood.

Aktor Asif Basra meninggal dunia pada Kamis (12/11/2020).

Melansir dari Variety, Jumat (13/11/2020), bintang Once Upon a Time in Mumbaai ini meninggal dunia dalam usia 53 tahun di Dharamsala, India utara.

Berdasarkan pemeriksaan pihak kepolisian, Asif Basra diduga bunuh diri.



Beberapa aktor kenamaan India turut berduka atas meninggalnya Asif Basra.

Salah satunya, Priyanka Chopra Jonas yang memberikan ucapan duka cita lewat Twitter.

“RIP Asif Basra. Sebuah kehilangan terbesar seorang seniman berbakat dan serba bisa."

"Saya turut berbelasungkawa untuk keluarga,” tulis Priyanka Chopra Jonas.

"Dia adalah aktor paling sederhana dan sopan yang pernah saya tangani," kata Anurag Kashyap kepada Variety.

Selain itu, ada juga sutradara Hansal Mehta yang menyampaikan belasungkawa.