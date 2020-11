Tokoh Media Muslim, Amani Al-Khatahtbeh Ribut dengan Pria Kulit Putih, Ditangkap di Bandara Newark

Tokoh media AS, Amani al-Khatahtbeh

SERAMBINEWS.COM, NEW JERSEY - Amani Al-Khatahtbeh, seorang tokoh media dan pendiri Muslim Girl AS yang mencalonkan diri untuk Kongres ke-6 New Jersey ditangkap pada Sabtu (14/11/2020).

Dia ditangkap di Bandara Newark setelah mengatakan sempat ribut dengan pria kulit putih.

Al-Khatahtbeh (28) dikawal saat terbang dengan pesawat American Airlines 2029 sekitar pukul 09:55.

Tepat ketika penerbangan tujuan Charlotte, Carolina Utara dijadwalkan untuk berangkat.

Penumpang diturunkan, menurut Andrew Trull, juru bicara American Airlines, lansir HuffPost, Minggu (15/11/2020).

Trull mengatakan dia didakwa, tetapi mengarahkan pertanyaan tambahan kepada polisi Otoritas Bandara yang menanggapi insiden itu dan mengeluarkan Al-Khatahtbeh dari pesawat.

Lindsay Kryzak, juru bicara Otoritas Pelabuhan mengatakan Al-Khatahtbeh ditahan sebentar dan dibebaskan.

Tetapi menolak untuk mengatakan tuduhan apa terhadap Al-Khatahtbeh.

Inspektur jenderal independen Otoritas Pelabuhan telah memulai penyelidikan, kata Kryzak.

Al-Khatahtbeh, lulusan Universitas Rutgers dan penduduk asli New Brunswick, memposting ke Twitter untuk merinci dugaan insiden dengan pria kulit putih yang mengeluhkan dirinya.