Forum Komunikasi BUMN Aceh Goes To Campus

BANDA ACEH - Forum Komunikasi BUMN Provinsi Aceh akan melaksanakan BUMN Goes To Campus gelombang pertama dalam upaya memberikan pemahaman kepada mahasiswa terhadap peran perusahaan milik negara tersebut.

Sekretaris Forum Komunikasi BUMN Provinsi Aceh yang juga Manager Bank Mandiri Area Banda Aceh, Reza Ulhaq Senin (16/11/2020) menjelaskan, kegiatan tersebut sebenarnya diagendakan pada triwulan pertama tahun 2020, namun karena wabah pandemi, baru dapat dilaksanakan pada Rabu 18 November 2020.

“BUMN Goes To Campus dengan tema How To Be A Prominent Entrepreneurship Or Extraordinary Employee kami harapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai entrepreneurship dan juga dunia kerja di lingkungan BUMN,” katanya.

Ia mengatakan kegiatan ini juga terbuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis serta tersedia fasilitas e-sertifikat dan beberapa souvenir menarik untuk para peserta terpilih. Adapun pendaftaran dapat diakses melalui portal https://bit.ly/BUMNGoestoCampus2020.

Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Career Development Centre Universitas Syiah Kuala dan akan menghadirkan pemateri berpengalaman di bidangnya yaitu Diwangkoro Alpinanto Ratam, Head Of CSR Center Department PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang merupakan doktor di bidang Business Administration dari The University Of Western Australia.

Kemudian Durain P Siregar MT IPM merupakan GM PT Solusi Bangun Andalas, master di bidang Teknik Kimia ITB Bandung serta Owner dan CEO dari Haritsa Baby Shop, H Muhammad Al Haris SE yang juga alumni Unversitas Syiah Kuala.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Zoom Meeting dan juga disiarkan secara langsung melalui akun https://facebook.com/Serambinews.

Sementara itu, Kepala UPT Career Development Centre Universitas Syiah Kuala, Dr Riha Dedi Priantana SE MSi Ak, menyambut positif kegiatan tersebut dan ia berharap BUMN di Indonesia khususnya di Aceh bisa lebih banyak melaksanakan kegiatan serupa ini untuk memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk mahasiswa yang akan menuju dunia kerja, serta masyarakat umum lainnya sehingga sesuai tagline BUMN untuk Indonesia bisa langsung dirasakan di provinsi ujung paling barat di Indonesia ini.(una)