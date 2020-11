Himaka Unsyiah Gelar PIA Secara Virtual

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himaka) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah menggelar kegiatan Pekan Ilmiah Akuntansi (PIA) yang ke-23, Senin (16/11/2020).

Karena berlangsung di masa pandemi Covid-19, maka kegiatan rutin tahunan ini digelar secara virtual. Agenda berlangsung selama sepekan, yaitu 16-22 November 2020.

Kegiatan diawali dengan rangkaian opening ceremony PIA XXIII. Pembukaan turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan RI, Dr Andin Hadiyanto MA yang bertindak sebagai Keynote Speaker . Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh segenap civitas akademik FEB Unsyiah.

Ketua Umum HIMAKA, T Ichsanul Aulia menyebutkan bahwa PIA tahun ini memiliki konsep yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu secara virtual. PIA tahun ini mengangkat tema "Accounting and business in the new normal era : What Changes to be made?".

Ketua Panitia PIA XXIII Muhammad Arief Phonna menambahkan, acara pekan ilmiah akuntansi yang ke 23 ini adalah acara yang terbentuk dari hasil inovasi seluruh panitia dan pengurus HimakA, sehingga terbentuklah acara yang dapat dilaksanakan full secara daring, harapannya dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi khalayak ramai.

PIA ke XXIII juga memiliki lima rangkaian kegiatan yaitu Webinar Internasional, Accounting Cycle, Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), Public Speaking Contest (PSC) dan ECTAAC (Economic Tax Accounting PIA Quizziz Challenge).

Sementara Ketua jurusan akuntansi, Wakil dekan II, serta Wakil Rektor III Universitas Syiah Kuala dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa Himaka yang masih bisa berkreasi dan berinovasi di tengah kondisi pandemi.

Setelah rangkaian Opening Ceremony selesai, langsung dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan pertama yaitu Webinar Internasional dengan pembicara Asaf Dori MScBA (Lecturer and Researcher in Cybersecurity, University of Sydney Business School), Hendi Yogi Prabowo PhD (Director of Research, ACFE Indonesia), Dr Islahuddin (Senior lecture Syiah Kuala University) dan dipandu oleh moderator Dr Ratna Mulyany BACC, MACC.(*)

Baca juga: Sebelum Terjun ke Sungai, Pria yang Hilang di Aceh Tamiang itu Mengaku Diracun

Baca juga: Arab Saudi dan Irak Sepakat Membuka Kembali Perbatasan, Setelah 30 Tahun Ditutup

Baca juga: Si Bintang Kecil Win Simahgoda Mengolah Konten Youtube dari Rumahnya di Atu Lintang