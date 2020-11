Solusi Bangun Andalas Raih Padmamitra Awards

BANDA ACEH - PT Solusi Bangun Andalas (SBA) berhasil meraih penghargaan Padmamitra Awards 2020 dari Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara. Penghargaan itu diberikan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bidang kemiskinan.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Direktur SBA, Agung Wiharto, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Selasa (17/11/2020). Hadir juga Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Forum CSR Kesos Pusat Jakarta, dan Forum CSR Kesos Aceh, serta Dinas Sosial dari berbagai provinsi.

General Manager SBA, Durain Parmanoan, mengatakan, penghargaan ini akan dijadikan semangat dan motivasi baru untuk terus memberikan yang terbaik bagi pemberdayaan masyarakat. "Kami akan terus meningkatkan kemitraan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan komite CSR program pemberdayaan masyarakat yang ada di SBA, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan," katanya dalam siaran pers yang diterima Serambi kemarin.

Hal ini lanjut dia, sejalan dengan visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Program-program yang ada harus bermanfaat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Program dan inovasi baru dalam bidang CSR juga akan terus ditingkatkan dan diciptakan, untuk bersama-sama tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Penghargaan Padmamitra merupakan apresiasi tertinggi yang diberikan Kementerian Sosial untuk badan usaha dan insan-insan yang dinilai telah berkontribusi besar dalam kesejahteraan sosial.

Sementara itu, masih dalam siaran pers yang sama, disampaikan bahwa General Manager PT SBA menjadi salah satu narasumber dalam webinar BUMN Goes To Campus dengan tema ‘How To Be A Prominent Entrepreneurship Or Extraordinary Employee’ yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi BUMN Provinsi Aceh bekerja sama dengan Career Development Center (CDC) Unsyiah.

Dalam kesempatan tersebut, Durain Parmanoan memaparkan akan pentingnya para milenials untuk terus berinovasi, adaptif dan menjadi agent of change di situasi saat ini. Seluruh pemuda pemudi harus aktif dan kreatif serta selalu memiliki semangat untuk terus belajar.

Kegiatan ini juga menghadirkan pemateri lain, yaitu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Diwangkoro Alpinanto Ratam (Head Of CSR Center Department) serta Owner & CEO dari Haritsa Baby Shop, H Muhammad Al Haris.

Senior Vice President Stakeholder Relationship PT SBA, Cut Soraya yang juga merupakan PIC Satgas Covid-19 BUMN Aceh Besar, didampingi oleh Teungku Helmi, Comrel Officer SBA dan Faraby Azwany, Head of Media SBA, kemarin membagikan 750 masker kain kepada masyarakat di Aceh Besar.

Masker kain itu merupakan bantuan dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang diserahkan kepada Satgas Covid-19 BUMN Aceh Besar yaitu PT SBA untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam upaya pencegahan Covid-19 di Aceh Besar.(una)