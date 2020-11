VIRAL Kisah Sedih Gadis Gagal Menikah Setelah Dibatalkan Sepihak karena Kehadiran Orang Ketiga

SERAMBINEWS.COM - Beberapa hari menuju pernikahan, akhirnya gagal setelah dibatalkan secara sepihak oleh laki-laki dan disebut disebabkan karena orang ketiga.

Video batalnya pernikahan tersebut diunggah oleh pengguna TikTok @ifondibalik.

Pada video yang dibagikannya, ia menerangkan bahwa yang batal menikah adalah kakaknya.

"Kisah kakakku yang terhebat, you deserve to be happy sis," tulisnya.

Selain itu, dirinya turut menjelaskan pada video terkait batalnya pernikahan kakaknya.

"Rabu, 18 November 2020 seharunys sudah berstatus istri orang.

"Sudah menentukan tanggal.

"Foto Prewed, beli souvernir, undangan, DP WO, pemabag/seserahan.

"Tiga tahun saya rasa cukup untuk menyakinkan keluarga semuanya kekurangannya tak pernah ku ceritakan di depan mereka.

"Manusia cuma bisa berencana, tapi Allah yang menentukan.