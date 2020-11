Hantam Tembok Bangunan, Satu Mobil Terbalik di Aceh Utara, Sopir dan Lima Penumpang Luka-luka

For Serambinews.com

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Satu unit mobil milik pribadi terbalik di jalan lintas KKA-Takengon, tepatnya di kawasan Gampong Pulo Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara pada Minggu (22/11/2020) malam.

Akibat kecelakaan tunggal itu, sopir dan lima penumpang mengalami luka-luka. Mereka adalah, TD (43) sebagai sopir, dan lima penumpang yaitu, MA (23), AS (21), RK (20), IS (18), IS (23). Semua korban merupakan warga Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Eko Hartanto, melalui Kasat Lantas, AKP Radhika Angga Rista mengatakan, kejadian itu berawal dari mobil Toyota Etios Valco nomor polisi BK 1937 FD bergerak dari Banda Aceh menuju Takengon.

Sesampainya di lokasi kejadian, mobil oleng ke kiri dan keluar jalur menjelang kawasan tempat kejadian perkara (TKP) lantaran sopir diduga tidak memahami medan jalan.

Tanpa disangka, mobil itu kemudian mengarah ke tembok bangunan sehingga terjadi tabrakan dan lalu terbalik.

“Jadi saat oleng, sopirnya terkejut dan membanting setir ke arah kanan sehingga mengakibatkan mobil masuk ke parit lalu terbalik,” kata Kasat Lantas AKP Radhika kepada Serambinews.com, Senin (23/11/2020) malam.

Diterangkannya, akibat kejadian tersebut, sopir dan lima penumpang mengalami luka-luka, dan dibawa ke Rumah Sakit Arun guna mendapatkan penanganan medis.

Sementara pihak Unit Laka Lantas telah mengambil langkah-langkah dengan mendatangi TKP dan melakukan olah tempat kejadian.

Polisi lalu lintas juga melakukan koordinasi dengan saksi-saksi yang ada di TKP serta mengecek kondisi korban di rumah sakit.(*)