Peserta dari Asia & Eropa Ikut Konferensi Internasional Poltek Negeri Lhokseumawe, Ini yang Dibahas

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Sebanyak delapan perwakilan negara dari Benua Asia dan Eropa ikut berpartisipasi dalam Conference on Science and Innovated Engineering (ICOSINE-3),yang diadakan Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL).

Ini perhelatan yang ketiga ini yang diadakan PNLmelalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M). SebelumnyaPNL juga sukses menyelenggarakan ICOSINE-1 tahun 2018 di Sabang dan ICOSINE-2 tahun 2019 di Malaka Malaysia.

Namun,ICOSINE-3 ini yang diadakan dari 20-21 November 2020 berlangsung secara virtual yang diikuti oleh 150 peserta dari berbagai negara. Tema yang diangkat Synergizing Science and Engineering for Development and Innovasion in Facing Global Challenges within Pandemic Phases.

Tema ini diangkat mengingat kondisi pandemi sedang melanda seluruh belahan dunia. Dengan tema yang diusung, PNL ingin ikut serta memberi andil mewarnai masalah besar pandemi ini dengan cara menciptakan sinergi antara sains dan teknik untuk pengembangan dan inovasi dalam menghadapi tantangan global dalam kondisi pandemi Covid-19.

Ketua Panitia UsmanPhD dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Senin (23/11/2020) menyebutkanICOSINE-3 berhasil terlaksana karena mendapat dukungan penuh dari Direktur PNL, Kepala Pusat P3M dan segenap unsur manajemen.

ICOSINE-3 juga bekerjasama dengan Optical Society of Malaysia (OSM) dan Universitas Muhammadyiah Palembang sebagai tuan rumah pendamping (Co-Host). OSM adalah sebuah organisasi asal negeri jiran yang aktif mengelola aktivitas riset, seminar, inovasi, iklan, dan publikasi dalam bidang optik.

“Jumlah peserta yang mengirimkan artikel sebanyak 114 orang dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Cina, Pakistan, Turki dan Perancis. Panitia juga memilih 11 presenter terbaik dari 11 panel yang disediakan dan berbagai bidang ilmu,” terang Usman.

Lebih lanjut Usman mengatakan, ICOSINE-3 menghadirkan Keynote Speaker dari 4 negara, diantaranya Ahmad Agus SetiawanPhD (Indonesia) menyajikan tentang Renewable Energy Challenge and Opportunity during Covid-19 Pandemic.