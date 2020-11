Kantor Cabang BRI Meulaboh Diresmikan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Meulaboh, diresmikan yang ditandai dengan seremonial peresmian kantor di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Jum'at (27/11/2020) pagi.

Direktur Managemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia, Agus Sudiarto, dalam sambutannya menyampaikan, keberadaan gedung baru Kanca BRI Meulaboh merupakan salah satu bentuk komitmen Bank BRI untuk terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya.

Gedung baru BRI Cabang Meulaboh. (ist)

"Kita semua disini merasa sangat berbahagia dan merasa bersyukur karena berkat kerja keras, dukungan dan partisipasi kita semua yang ada disini akhirnya kita dapat menyelesaikan pembangunan Kanca BRI Meulaboh," katanya.

Persaingan yang semakin ketat tidak hanya dari perbankan tetapi juga dari industri lain seperti misalnya telco dan fintech, turut mengubah peta persaingan di indsutri perbankan.

"Karena itu untuk tetap terus menjadi terdepan, BRI saat ini tengah melakukan transformasi, from Good to Great. Kita ingin menjadi 'The MOST VALUABLE BANK in South East Asia serta Home To The Best Talent' di tahun 2022," imbuhnya lagi.

Pada kesempatan tersebut ia mengajak seluruh insan BRI untuk bersama-sama mendukung dan berperan aktif di dalam transformasi yang dinamakan "BRIVolution" ini.

"Marilah kita melangkah maju bersama karena keberhasilan transformasi ini berada di tangan kita semua. Keberadaan BRI bukan hanya untuk 1 atau 2 tahun kedepan namun untuk selamanya," demikian Agus Sudiarto.

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Aceh Selatan Tengku Amran, kemudian Fahmi Subandi Direktur BRI Syariah, Achmad F.C Barir Kepala Divisi ARK Bank BRI, Tri Budi Tjahjono H Kepala Divisi SDM Bank BRISyariah.

Wawan Ruswanto Pemimpin Wilayah Bank BRI Aceh, Nana Hendriana Pemimpin Wilayah Bank BRISyariah Aceh, Hasanuddin Kepala AIW Bank BRI Aceh, Miftahul Ulum Kepala AIW Bank BRISyariah Aceh, Bambang Widiasmoro Wakil Pemimpin Wilayah Bank BRI Aceh.(*)

Selanjutnya Saiful Musadir Wakil Pemimpin Wilayah Bank BRISyariah Aceh, Wakil Pemimpin Wilayah Bank BRI dan Bank BRISyariah, Mariano Pgs. Pemimpin Cabang BRI Meulaboh, Jamali Pemimpin Cabang BRI Tapaktuan, Kepala Bagian Bank BRI dan Bank BRISyariah Aceh.