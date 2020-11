KNPI dan Bank Aceh Syariah Bireuen Motivasi Milenial untuk Berwirausaha

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Memotivasi dan meningkatkan semangat para.milenial untuk bisa berwirausaha di masa pandemi Covid-19, DPD KNPI Bireuen bekerjasama dengan PT Bank Aceh Syariah, Cabang Bireuen,.menggelar seminar UMKM Day.

Kegiatan dengan tema "Seminar motivasi.nasional untuk pengusaha milenial ubah cara pikir, temukan bakat," (change your mind, find your posision) tersebut, berlangsung di The Kontana Coffe dan Resto Bireuen, Jumat (27/11/2020).

Ketua DPD KNP Bireuen, Asnawi MY TSA kepada Serambinews.com Jumat, (27/11/2020) mengatakan, seminar ini bertujuan memotivasi para pemuda yang memiliki upaya serta minat dan bakat dalam berwirausaha bagi kalangan milenial.

Seminar ini diikuti 30 peserta, anak-anak muda sudah memiliki usaha,.dan baru memulai usaha sendiri, juga ada siswa-siswi.

Pimpinan PT Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, M Hendra Supardi mengatakan, kegiatan bersama KNPI dalam rangka memotivasi milenial atau pemuda di Bireuen, untuk menemukan bakat terkait dengan bisnis.

"Kita bekerjasama dengan DPD KNPI ingin membantu anak-anak muda di.Bireuen, untuk dapat meningkatkan kapasitas diri, sehingga pertumbuhan.ekonomi di Bireuen bisa meningkat," ujarnya.(*)

